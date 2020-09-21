Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı - Son Dakika

Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı
Anaokuluna gelen öğrenciler Okulda kovd-19 kurallarına uyulması Çocukların mesafeli bir şekilde eğitim görmesi KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.
Anaokuluna gelen öğrenciler
Okulda kovd-19 kurallarına uyulması
Çocukların mesafeli bir şekilde eğitim görmesi KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.
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