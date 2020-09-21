Okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da veliler çocuklarını okullara getirdi.

Konya'daki okullara aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşıladı. Maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı. Veliler okul binalarına ve bahçeye alınmadı.

Okul bahçesinde öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seyreltilmiş sınıflarına girdi.

Öğrenci velisi Enise Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu birinci sınıfa başladığı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Oğlunu kapıdan bıraktığını, içeri alınmadığını ifade eden Bülbül, "Koronavirüsten dolayı tedirginlik vardı. Ancak sınıflar ikiye bölünmüş, bahçe dezenfekte edilmiş. Hiçbir tedirginliğimiz kalmadı. Oğluma da gerekli uyarıları yaptım. Maskesini çıkarmayacak, arkadaşlarıyla sarılmayacak, temasta bulunmayacak." diye konuştu.

Oğlu ile okul bahçe kapısında ayrılan Sevda Arıkan da "Bu pandemi süreci öğretmenler ve bizler için zor olacak. Öğrencilerin okula alışması zor olacak. İdareci ve öğretmenler gerekli tedbirleri aldılar ama çocuklar ne kadar dikkat eder bilemiyorum. Oğlumuza gerekli bilgileri verdik." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler öğretmenleriyle sınıflarına girerken ayrılmak istemeyen bir kız öğrenci, okul bahçesinin demir kapılarından annesine sarılarak bir süre ağladı. Bunu gören okul müdürü, veliye öğrenciyi eve götürmesini tavsiye etti. Bunun üzerine veli de çocuğunu evine götürdü.

Karaman

Karaman'da da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Okul bahçesinde öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, okul yöneticilerinin yaptığı bilgilendirmeden sonra seyreltilmiş sınıflarına girdi.

Karaman Cumhuriyet Nihat Aslan İlkokulu'nda da uyum eğitimi heyecanı vardı.

İlk zil çalmadan önce öğrencilere bir konuşma yapan Okul Müdürü Özcan Üstün, öğrencilerini çok özlediğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Üstün, "Bu yüzden öğrenci velilerimiz okul bahçesine alınmadı. Hepimizin uyması gereken kurallar var. Temizliğimize dikkat edeceğiz. Teneffüslerde ve sınıflarda sosyal mesafe kurallarına uyacağız. Okulumuzda her türlü önlem alındı. Ben herkesi kurallara uymaya davet ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Daha sonra öğrenciler öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınıflarına alındı.

Sınıflarda İstiklal marşı okunduktan sonra ilk ders başladı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından buyana kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açtı.

Okullara aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşıladı. Maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra öğrenciler sınıflara alındı.

İl Mili Eğitim Müdürü Metin Yalçın, AA muhabirine, il genelinde 382 okulda, yaklaşık 8 bin anasınıfı ile 10 bin 500 birinci sınıf öğrencisinin, yüz yüze eğitime başladığını bildirdi.

Yalçın, eğitim öğretime başlayan bütün okullarda Kovid-19 tedbirlerine göre gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Aksaray

Aksaray'da da aileler, çocuklarını okullara getirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler okula alınırken, aileler okul dışında bekledi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara yerleştirildi.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programa, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı. Çocuklarla bir süre sohbet eden Aydoğdu, hediyeler verdi.

Vali Aydoğdu, gazetecilere yattığı açıklamada, "Pandemi sürecinden sonra okulların açıldığı ilk gün, öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Eğitim ne kadar uzaktan olursa olsun yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Yeni eğitim öğretim yılını açıyoruz. Çok heyecanlıyız, yavrularımıza hayırlar getirir inşallah." dedi.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Aksaray, Karaman, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:46 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

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