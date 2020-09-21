Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı - Son Dakika

Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Bu kapsamda Konya'daki okullara da aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşıladı. Maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı. Veliler okul binalarına ve bahçeye alınmadı.

Okul bahçesinde öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seyreltilmiş sınıflarına girdi.

Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı

Konya, Atama, Okul, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı - Son Dakika

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