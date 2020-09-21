Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okul gelen öğrenciler

Öğrencilere maske verilmesi

Öğrencilerin mesafeli bir şekilde duruşları

Öğrencilerin konuşması

Sınıftaki öğrenciler

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun öğrencilerle sohbeti

Vali Aydoğdu'nun konuşması AKSARAY - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Aksaray'da da aileler, çocuklarını okullara getirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler okula alınırken, aileler okul dışında bekledi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara yerleştirildi.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programa, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı. Çocuklarla bir süre sohbet eden Aydoğdu, hediyeler verdi.

Vali Aydoğdu, gazetecilere yattığı açıklamada, "Pandemi sürecinden sonra okulların açıldığı ilk gün, öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Eğitim ne kadar uzaktan olursa olsun yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Yeni eğitim öğretim yılını açıyoruz. Çok heyecanlıyız, yavrularımıza hayırlar getirir inşallah." dedi.