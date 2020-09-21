Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı - Son Dakika

Okul girişinde velilerin, öğrencilerin görüntüsü
Velilerin ateşinin ölçülmesi
Öğrencilerin okul içine alınması
-Sınıflardan görüntüler
Kars Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay'ın öğrencileri ziyareti - Kars
Kars'ta da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başlaması sebebiyle kentteki aileler Kovid-19 tedbirlerine uyarak çocuklarını mahallelerindeki okullara getirdi.
Öğrencilerin ateşleri ölçülerek okul binasına alınırken velilerin ise okula girişlerine izin verilmedi.
Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara yerleştirildi.
Kars Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, gazetecilerin soruları üzerine, öğrencilerin alınan tedbirler doğrultusunda sınıflara alındığını ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu kararları uygulayarak öğrencileri sınıflara aldık, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Sarıkamış ilçesinde ise 29 Eylül İlkokulunda öğrenciler düzenlenen törenle eğitime başladı.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koçal ile İlçe Milli Eğitim Osman Kızılok okula gelerek öğrencilere başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:32 - Kaynak: AA
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