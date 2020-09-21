Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı - Son Dakika

Şehit Hakan Bayram Anakolu'nda çekilen görüntüler

Okula gelen öğrenciler

Öğrencilerin okula girmesi

Sınıftaki öğrenciler,

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'den konuşması Okullarda yüz yüze eğitim başladı

KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Kayseri'de ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrenciler, pandemi tedbirleri kapsamında sınıflara alındı.

Yüz yüze eğitimin başladığı Şehit Hakan Bayram Anakolu'nda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, uzun bir aradan sonra bugün eğitim ve öğretime başladıklarını ve zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Kendilerini büyük bir sınavın baskısı altında hissettiklerini aktaran Ekinci, şöyle konuştu:

"Kayseri'de 365 ilkokulumuz, 334 okul bünyesindeki anaokulumuz ve 57 müstakil ana okulumuzda eğitim-öğretime başladık. Süreç sorunsuz atlatılırsa bakanlığımız Bilim Kurulu'nun önerileri ışığında diğer sınıflarla ilgili de çalışmalarına devam edecek. Velilerimiz isterlerse çocuklarını okula gönderiyorlar. Bugün aldığımız sonuçlara göre, sınıfların yarısı dolu. İlimizde özellikle uzaktan eğitim erişimi olmayan öğrencilerimiz için 160 EBA merkezimiz de kullanıma hazır."

Ekinci, il genelinde ana okullarda 27 bin, 1'inci sınıflarda ise 24 bin kayıtlı öğrenci olduğunu, okula gelen öğrenci sayısına ilişkin ise ellerinde henüz bir bilgi bulunmadığını sözlerine ekledi.