Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda başladı - Son Dakika

Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda başladı
Bartın Öğrencilerin aileleriyle okula gelmesi Dezenfektan alımı ve ateş ölçümüKarabük Öğrencilerin aileleriyle okula gelmesi Velilerin ve öğrencilerin okulun kapısının önünde beklemesi BARTIN / KARABÜK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş...
Bartın
Öğrencilerin aileleriyle okula gelmesi
Dezenfektan alımı ve ateş ölçümü
Karabük
Öğrencilerin aileleriyle okula gelmesi
Velilerin ve öğrencilerin okulun kapısının önünde beklemesi BARTIN/ KARABÜK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Bartın'daki ve Karabük'teki okullara öğrencileri aileleri getirdi.
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