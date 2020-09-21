Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda başladı - Son Dakika

Bartın

Öğrencilerin aileleriyle okula gelmesi

Dezenfektan alımı ve ateş ölçümü

Karabük

Öğrencilerin aileleriyle okula gelmesi

Velilerin ve öğrencilerin okulun kapısının önünde beklemesi BARTIN/ KARABÜK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Bartın'daki ve Karabük'teki okullara öğrencileri aileleri getirdi.