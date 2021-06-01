İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'de, tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.

Yozgat'ta öğrenciler uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Velilerden Mustafa Akdemir, okulların açılmasına sevindiklerini söyledi.

Çocukların uzun zamandır evde olmaktan sıkıldığını belirten Akdemir, "Çocuklarımız öğretmenlerini, arkadaşlarını özlemişlerdi. İnşallah bundan sonra bir daha kapanmaz, çocuklarımız eğitimlerini yüz yüze sürdürür." dedi.