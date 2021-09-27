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Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri - Son Dakika

Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri

27.09.2021 11:35

Son dakika haberler... Yüz yüze eğitimin başlamasıyla çocuklarda, bağışıklık sistemini korumanın daha fazla önem kazandığını ifade eden Kaliteli Yaşam Uzmanı Doç. Dr. Haluk Saçaklı, ailelere çocukların beslenmesi ve yaşam tarzı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla çocuklarda, bağışıklık sistemini korumanın daha fazla önem kazandığını ifade eden Kaliteli Yaşam Uzmanı Doç. Dr. Haluk Saçaklı, ailelere çocukların beslenmesi ve yaşam tarzı ile ilgili uyarılarda bulundu. Çocukların en önemli öğününün kahvaltı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Saçaklı, hareket ve egzersiz yapmanın da bağışıklık sistemini korumada önemli olduğunu söyledi.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile okullarda ara ara vakalar görülmeye başladı. Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmede beslenmenin önemini anlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Kaliteli Yaşam Uzmanı Doç. Dr. Haluk Saçaklı, uyku düzenini koruma, diyaframdan nefes alıp vermeye alışma ve haftada en az 2-3 kere egzersiz yapmanın da çok önemli olduğunu belirtti. Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi gerektiğini ifade eden Saçaklı ailelere, 'Çocuklarınızı özellikle fast food türü yiyeceklerden uzak tutun. Çocuğunuzu kahvaltı yapmadan asla okula göndermeyin. Kahvaltı, her zaman öğünlerin ana kraliçesidir. Çünkü kahvaltı yapmadıkları sürece isterse en iyi hocalardan ders alsınlar, bilgi beyinlerine işlemeyecektir' açıklamasını yaptı.

Çocukların gece iki ya da üçe kadar ayakta kalmamaları, sürekli bilgisayar ekranında vakit geçirmemeleri gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Saçaklı, en az 8-9 saat uyumaları gerektiğini belirtti.

DOĞRU KAHVALTININ SIRRI

Pandemiyle obezitenin çığ gibi büyüdüğünü belirten Doç. Dr. Saçaklı, çocukların yiyip içtiği her şeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Saçaklı, doğru ve sağlıklı kahvaltının sırlarını şöyle anlattı:

'Özellikle 4 besin grubu kahvaltıda bir arada olmalıdır. Bunlar arabanın 4 tekeri gibidir. Birinci grup; süt, yoğurt, kefir, ayran, cacık. İkinci grup; kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, baklagil, peynir. Üçüncü grup; tüm sebzeler. Dördüncüsü ise ekmek ya da tahıl, pilav, makarna. Yağ ihtiyacını gidermek için ise zeytin, badem, ceviz, fındık ya da badem tüketilebilir.'

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN KAHVALTI KÜRÜ

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sabah kahvaltısına özel karışım öneren Doç. Dr. Saçaklı kürün yapımını şu şekilde anlattı:

'Bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağına bir çay kaşığı çörekotu ekleyin. Ayrıca bir çay kaşığı zerdeçal ve bir çay kaşığının ucuyla karabiber ekleyin. Bu karışımı her gün yiyin.'

Bu karışımın çok doğal olacağını vurgulayan Doç. Dr. Saçaklı, 'Çörekotu ve zerdeçal antioksidan bakımdan çok zengin. Ama bunların bağırsaklardan emilimini kolaylaştırmak için aracı görevini yapacak olan sızma zeytinyağıyla karabibere ihtiyacımız var' açıklamasını yaptı.

ENFEKSİYONA KARŞI ÖZEL ANTİOKSİDAN ETKİLİ KÜR

Çocuk ve gençlere okuldan eve geldiğinde 2-3 parça bitter çikolata verilebileceğini belirten Doç. Dr. Haluk Saçaklı, bunun antioksidan bakımından zengin olacağını söyledi. Sonbaharın gelmesiyle enfeksiyonların artacağını ifade eden Salçaklı, 'Aile ve çocuklara 7-10 günlük ekinezya çayı yapmalarını öneriyorum. Bir cezve suyun içine 300 ile en fazla 600 miligram ekinezyayı koyup kaynatın, ılıyınca için. Tadı buruksa ılıdıktan sonra bir tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz' şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Haluk Saçaklı son olarak hafif soğuk algınlığı ve grip olanlara şu önerilerde bulundu:

'Saat 11 gibi bir avuç tursuz kabak çekirdeği ve yarım çay bardağı havuç suyunu için. Kabak çekirdeğindeki çinkoyla havuç suyundaki mineraller birleştiğinde çok değerli antioksidan oluşuyor. Öğleden sonra da yine bir avuç kabak çekirdeği ile bir yarım çay bardağı domates suyu için. Bu kür gribal enfeksiyonunuza iyi gelecektir.?

Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri
Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri
Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri
Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri
Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri
Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri
Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri
Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-Yüz yüze eğitim başladı: Uzmanından 'çocuklarda bağışıklık koruma' önerileri - Son Dakika
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