Yüz yüze eğitim başlayacağı okullarda detaylı dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yüz yüze eğitim başlayacağı okullarda detaylı dezenfekte çalışmaları sürüyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, yüz yüze eğitim öncesinde okullar ve üniversite öğrencilerinin kalacağı apart evlerde hem dezenfekte çalışmaları yapılıyor, hem de salgın şartlarına göre önlemler alınıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Covid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacak. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle aylardır okuldan uzak kalan öğrenciler, yeniden ders başı yapacak. Yüz yüze eğitim öncesi, okullarda hijyen çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kalacağı apart evler dahi dezenfekte ediliyor. Üniversite şehri Yahşihan ilçesinde bulunan yurt ve apart evlerde, yaklaşık 40 bin öğrenci barınıyor. Kaymakamlık ve belediye, salgın şartlarına göre önlemler alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı süresince okullar haftada bir kez, apart evlerde ayda bir kez dezenfekte edilecek.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, velilere ve üniversiteli öğrencilere aşı çağrısında bulundu.

Türkyılmaz, "Tüm velilerden vatandaşlardan ricamız; bir an önce aşılarımızı tamamlayıp, yerel yönetimlerde kendi üzerine düşecekleri görevi en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Buradan herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimizi sunuyorum" dedi.

"67 tane apartın ilaçlamasını da gerçekleştirdik"

2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla ilçede bulunan ilkokul, ortaokul, anaokulu, lise olmak üzere toplamda 16 okulda dezenfekte çalışmalarının yapıldığını belirten Türkyılmaz, "Bunun yanı sıra biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla üniversitelerde açıldı. Yahşihan'da büyük şehirler hariç, üniversitesi olan tek ilçe; Kırıkkale Üniversitesi. İlçemize gelecek üniversite öğrencilerinin kalacağı devlet yurtları ve özel apart evlerde dahil olmak üzere 67 tane apartın ilaçlamasını da gerçekleştirdik" dedi.

"Okullar haftada bir kez dezenfekte edilecek"

Türkyılmaz, "Buradan sevgili velilerden ricamız; ilk önce aşı olmaları. Aşı olduktan sonra da gözlerini kapatıp bizlere çocuklarını emanet etmeleri. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız ile beraber koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızda en az haftada bir kez okullar dezenfekte olacak. Ayda bir kez de üniversiteli gençlerimizin apartlara belediyemiz kanalıyla ücretsiz bir şekilde dezenfekte etme çalışmalarımız devam edecek" ifadesini kullandı.