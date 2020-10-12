Yüz yüze eğitimde 2. aşama bugün başladı! 7 milyon öğrenci okullara döndü - Son Dakika

Yüz yüze eğitimde 2. aşama bugün başladı! 7 milyon öğrenci okullara döndü

12.10.2020 08:42
Yüz yüze eğitimde 2. aşama bugün başladı! 7 milyon öğrenci okullara döndü, System.String[]

İlkokul 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, köy okulları, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ve özel gereksinimli öğrenciler bugün okullarına kavuştu. Her öğrenci grubu haftanın iki günü okula gidecek, ders süreleri 30, teneffüsler 10'ar dakika olacak.

Bugün itibarıyla ana okulu ve birinci sınıfların ardından 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar da bugün ders baş yaptı. Yeniden sınıflara dönen 7 milyona yakın öğrenciler bu hafta 2 gün okula gidecekler.

İKİ AYRI GRUP ŞEKLİNDE GİDİLECEK

Sınıf mevcutları ikiye bölünerek öğrenciler Pazartesi-Salı ve Perşembe-Cuma olarak iki ayrı günden okula gidecekler. Her sıraya yalnızca tek bir öğrenci oturacak.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ DE OKULA BAŞLIYOR

5, 6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları da yüz yüze eğitime başlayacak. Özel durumlarından dolayı öğrencilerin yanında bulunması gereken veli/refakatçiler için öğrencilerle temas edemeyecekleri bir bölüm meydana getirilecek. Bu durumdaki veli/refakatçılara okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan kimi öğrencilerde eğer maske ve sosyal mesafe eğitimi tam olarak oturmamış ise, bunun için ayrıca eğitim verilecek.

OKUL SERVİS ARAÇLARINDA DA HİJYENE DİKKAT EDİLECEK

Okul servis araçlarında da öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçi olarak bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi haricinde kimsenin alınmamasına özen gösterilecek. Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yüz yüze eğitim yapılacak. Ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacak.

MASKE, HİJYEN VE SOSYAL MESAFE ÇOK ÖNEMLİ

Okulun çeşitli noktalarında hijyen için el dezenfektanları bulunacak. Yalnızca öğretmen maskesini gerekli gördüğü durumlarda çıkarabilecekken, öğrenciler tüm okul süresi boyunca maskeli olacak.

DERSLER 30, TENEFFÜSLER 10 DAKİKA

İlkokul ve 8'inci sınıflar haftada 12, imam hatip ortaokulu 14, lise hazırlık ve 12'nci sınıflar ise 16 ders saati yüz yüze eğitim alacak. Ders süreleri 30, aralar ise 10'ar dakika olacak.

Yeni dönemde ana okullarında eğitim ise 2 günden 5 güne çıkartılacak.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA 14.00'A KADAR ÜCRETSİZ

Dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının başlayacağı ilk gün, 06-14 saatleri arasında toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurmuştu.

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Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitimde 2. aşama bugün başladı! 7 milyon öğrenci okullara döndü - Son Dakika

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