YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI - Son Dakika

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Araçlar düzenli olarak dezenfekte edilecek, araç içerisinde dezenfekte üniteleri ve maske yer alacak-İSAROD Başkanı Hamza Öztürk, "Yüzde 20'ye yakın bir zam düşünüyoruz"-Servis ücretlerine yüzde 20 zam talebiHaber-Kamera: Elif YAVUZ-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un...

Araçlar düzenli olarak dezenfekte edilecek, araç içerisinde dezenfekte üniteleri ve maske yer alacak

-İSAROD Başkanı Hamza Öztürk, "Yüzde 20'ye yakın bir zam düşünüyoruz"

-Servis ücretlerine yüzde 20 zam talebi

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 21 Eylül'den itibaren okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamasının ardından öğrenci servislerinde hazırlıklar başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında servis araçları düzenli olarak dezenfekte edilecek, araç içerisinde mobil dezenfektan üniteleri ve maske yer alacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart itibarıyla okullar kapatılarak eğitim online olarak sürdürüldü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül'den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. Öğrencilerin gidiş ve dönüşte kullandığı servis araçlarında ise koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlıklar başladı. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, yeni eğitim öğretim dönemi için servis araçlarında yapılan hazırlıkları anlattı. Öztürk, "Araçlarımızda dezenfekte aparatlarından, uyulacak 14 kuraldan, araçların her gün dezenfekte edilmesine kadar her konuda biz hazırız. Bunların çalışmalarına aylar önce başladık. İstanbul Valiliği tarafından 120 bin adet maske gönderildi. Bunları okul servislerine dağıtacağız. Çocuklarımız, servis çalışanlarımız sağlıklı kalsınlar diye tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda hazırız" dedi.

"ÖĞRENİCLER HER GÜN AYNI KOLTUKTA OTURACAK"

Pandemi süreci boyunca öğrencilerin her gün aynı koltukta oturacağını ve belirlenen kapasitede öğrenci taşıyacaklarını ifade eden Öztürk, "Araçlarımızda yeteri kadar maske bulunacak. Çocuklarımız arabaya binerken dezenfekte ünitelerinden ellerini mutlaka dezenfekte edecek. Çocuklarımızın oturdukları yerler sabit olacak. Yani bugün bir numaralı koltukta oturan yarın 10 numaralı koltukta oturmayacak. Bakanlık ve valilik tarafından belirlenecek kapasitede öğrenci taşıyacağız. 13 Mart'tan beri okul servisleri çalışamıyorlar. Dışarıdan hiçbir gelirimiz yok. Okulların açılmasını dört gözle bekliyoruz. Hem çocuklarımızı özledik hem de ekonomik olarak sıkıntıya girmeye başladık. Sağlıklı bir şekilde okullar açılır biz de çalışırız" diye konuştu.

"SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 20 ZAM TALEBİ"

Koronavirüs sürecinden etkilendiklerini belirterek yüzde 20 zam talebinde bulunacaklarını söyleyen Öztürk, "Her okul sezonu başında o yılki enflasyon oranına göre zam yaparız. Geçen yıl en kısa mesafemiz 0-1 kilometre arası 255 lira, ilkokul ortaokul çağı çocuklar için bu ücretin yüzde 35'i kadar hostes paramız vardı. Bu yılki enflasyon rakamının yüzde 11 olduğunu varsayarsak ve 6 aydır çalışmadığımızı göz önünde bulundurduğumuz zaman yüzde 20'ye yakın bir zam olacak gibi düşünüyoruz. Talep edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt komisyonda konuştuk ama henüz UKOME'si toplanmadı, kararı verilmedi" ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Hamza Öztürk, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI - Son Dakika
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