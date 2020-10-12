Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı - Son Dakika

Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı

12.10.2020 12:03

- Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı Atakum Belediyesi ekipleri 24 ayrı okula kurduğu stant ile yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri karşılayarak maske dağıtıp, dezenfektan kullanmalarını sağladı.

- Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı

SAMSUN - Atakum Belediyesi ekipleri 24 ayrı okula kurduğu stant ile yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri karşılayarak maske dağıtıp, dezenfektan kullanmalarını sağladı.

Dünya genelinde bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar örgün eğitime başladı. Atakum Belediyesi de kentteki öğrencileri, okul girişlerine kurduğu hijyen stantları ile karşıladı.

Yaklaşık sekiz aylık aranın ardından ilk ders için okullarına gelen öğrencilere Atakum'daki 24 ayrı okulda 3 binden fazla maske dağıtan ekipler, sınıflara giriş öncesi gençlerin el dezenfektanı kullanmalarını sağladı. Maskelerini alıp ellerini dezenfekte eden öğrenciler, hafta sonunda Atakum Belediyesi hijyen timleri tarafından dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilen sınıflarda ilk derslerine girdi. Hijyen timleri, okulların açık ve kapalı alanlarında tüm nesnelere tek tek dezenfeksiyon işlemi uygulamıştı.

"Gençlerin sağlığını önemsiyoruz"

Atakum, Samsun ve Türkiye'nin geleceği olan gençlerin sağlığını önemsediklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Korona virüsü salgını nedeniyle dünya zor bir süreçten geçiyor. Atakum'da da bu zorlukları yaşıyoruz. Salgın hastalığa karşı alabileceğimiz önlemleri aksatmadan sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı ile eş zamanlı olarak öğrencilerimiz derslere başlamadan önce okullarını dezenfekte ettik. İlk ders öncesinde gençlerimizi Atakum Belediyesi olarak kapıda karşılayıp maske dağıttık, dezenfekten kullanmalarını sağladık. Bu süreci atlatabilmek için sağlığımıza dikkat etmemiz, önlemleri uygulamamız gerekiyor. Okullarına başlayan tüm gençlerimize eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi.

Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı
Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı
Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı
Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı - Son Dakika

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