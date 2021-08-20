Üye Girişi
Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi - Son Dakika

Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi

20.08.2021 13:42
Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili yaptığı açıklamada 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime başlanacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili yaptığı açıklamada 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime başlanacağını ifade etti. Bu haber ise öğrencilerden sonra en çok velileri sevindirdi. Edirne'de ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar yüz yüze eğitime geçiş kararının hem çocukları hem de kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

"OKULLARIN AÇILMASI BİZİM İÇİN DE BİR UMUT OLDU"

İlkokula giden bir oğlu olduğunu söyleyen velilerden Sepil Şinikçi, "Oğlum arkadaşlarına, okula ve öğretmenlerine kavuşacağı için çok heyecanlı. Bu süreç hepimizi yıprattı. Maddi manevi ve ekonomik anlamda hepimizi yıprattı. Okulların açılması bizim için de bir umut oldu. Artık bu sürecin geçeceğini ve daha dikkatli olmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

"MUTLU VE HEYECANLIYIM"

Okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Demir Öz, "Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim kadar verimli olmadı. 1.5 yıl evde çok sıkıldım. Dışarı çıkmak okula gitmek istedim. Okullar başlayacak. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi göreceğim için mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerine yer verdi.

Demir Öz'ün annesi Aslı Öz, öğrencilerin salgında ara ara okula devam edebildiğini bu nedenle derslerinden geri kaldığını aktardı. Yüz yüze eğitim kararına sevindiklerini belirten Öz, "Çocukların okula giderek eğitim almaları daha verimli oluyor. İnşallah herkes için hayırlı olur" dedi.

Okulunu özlediğini ve yüz yüze eğitim kararına çok sevindiğini belirten Tuana Aklan ise, "Okula gidince ödevlerimi yapacağım. Aslında ödevlerimi bile çok özledim. Tabi okulda maske, mesafe ve hijyene uyacağım" dedi.

"TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI AŞILANMALI"

Tuana Aklan'ın annesi Hülya Çoğ Aklan da, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin çok özen gösterdiğini ancak çocukların bazı konularda geri kaldığını anlattı. Türkiye'de aşılamanın çok fazla olduğunu dile getiren Aklan, tüm eğitim çalışanlarının da aşılanması gerektiğini ifade etti.

Çevrim içi eğitimin yüz yüze eğitim kadar yararlı olmadığını vurgulayan öğrencilerden İskender Hüseyinca, "En çok okul ortamını özledim. Okuldaki arkadaşlarımla eğlendiğimiz zamanları özledim. Dersleri öğrenciler olarak sevmesek de dersleri de özledik" dedi.

(Özlem Ceylan/İHA)

Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi
Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Edirne, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim 14:34 Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Canlı yayında Perinçek'i kızdıran 14:15 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: 13:52 Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
14:47 Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
14:14 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur
13:56 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:43 Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası
Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi         
14:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor         
13:56
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon         
13:52
Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası         
13:44
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 15:02:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement