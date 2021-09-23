Üye Girişi
Yüz yüze eğitim öncesi AÜ öğretim üyelerinden "Kovid-19 bilgilendirme" toplantısı - Son Dakika

Yüz yüze eğitim öncesi AÜ öğretim üyelerinden "Kovid-19 bilgilendirme" toplantısı

23.09.2021 18:08
Yüz yüze eğitim öncesi AÜ öğretim üyelerinden

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, üniversitelerde başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Kovid-19 salgını ve aşılama programına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, üniversitelerde başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Kovid-19 salgını ve aşılama programına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Kovid-19 Aşıları" başlıklı çevrim içi toplantının açılışındaki konuşmasında, Kovid-19 ile mücadele devam ederken, bilim insanlarının da hastalığın teşhisi, tedavisiyle ilgili yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi.

Gelecek hafta yüz yüze eğitime geçileceğine işaret eden Ünüvar, Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri olarak, yaklaşık 80 bine yakın öğrenciyle sağlıklı koşullarda buluşmak istediklerini, bunun koşulunun da aşı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ünüvar, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada aşı karşıtlığının olduğunu ve bazı kişilerin afaki, kanıta dayalı olmayan ifadelerle toplumda kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Toplumun kafasında soru işareti oluşturmayan net bir şey söyleyeyim. Kovid-19 öldürüyor. Hakikaten yoğun bakımda yatan insanların büyük çoğunluğu aşıyla ilgili kafa karışıklığı yaşayan insanlar yani ya aşısını yaptırmamış ya da daha sonra vazgeçmiş vatandaşlardan oluşuyor."

Başta öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel olmak üzere, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Ünüvar, kişinin hangi aşıyı yaptıracağı konusunda da hekimlerin yönlendirmelerini dikkate almasını tavsiye etti.

Ünüvar, "Aşıyla ilgili kafa karışıklığı, sizi Kovid-19'dan korumuyor ve Kovid-19 geldiği zaman sizi yıpratıyor. Öldürmese bile çok yoğun bir şekilde o hastalığı yaşıyorsunuz. En azından bir hafta 10 gün kadar başınızı tavana dayayıp gözlerinizi tavandan başka hiçbir şey göremiyorsunuz." dedi.

Toplantıda, AÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topçu ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Serhat Birengel, değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ankara Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitim öncesi AÜ öğretim üyelerinden 'Kovid-19 bilgilendirme' toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün 19:13 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün 3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti 19:10 3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı 19:05 Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı
18:38 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi 18:17 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil 18:14 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil
Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış 18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak 16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak

Son Dakika Haberleri
18:56 Aileler aynı korkuyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?
18:37 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
18:16 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi
18:15 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti
18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
18:13 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil
18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış
17:52 Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
17:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021
17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor
Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor         
19:32
Vitor Pereira'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Giresunspor maçında ilk 11'ler Vitor Pereira'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Giresunspor maçında ilk 11'ler         
19:12
Evi basılarak katledilen kişinin namaz kılarken öldürüldüğü öğrenildi Evi basılarak katledilen kişinin namaz kılarken öldürüldüğü öğrenildi         
19:06
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Bolu'ya yılın ilk karı düştü Bolu'ya yılın ilk karı düştü         
18:18
Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti         
18:16
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı         
16:51
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 19:52:58. #1.11#
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim öncesi AÜ öğretim üyelerinden "Kovid-19 bilgilendirme" toplantısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement