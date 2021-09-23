Yüz yüze eğitim öncesi AÜ öğretim üyelerinden "Kovid-19 bilgilendirme" toplantısı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, üniversitelerde başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Kovid-19 salgını ve aşılama programına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Kovid-19 Aşıları" başlıklı çevrim içi toplantının açılışındaki konuşmasında, Kovid-19 ile mücadele devam ederken, bilim insanlarının da hastalığın teşhisi, tedavisiyle ilgili yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi.

Gelecek hafta yüz yüze eğitime geçileceğine işaret eden Ünüvar, Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri olarak, yaklaşık 80 bine yakın öğrenciyle sağlıklı koşullarda buluşmak istediklerini, bunun koşulunun da aşı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ünüvar, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada aşı karşıtlığının olduğunu ve bazı kişilerin afaki, kanıta dayalı olmayan ifadelerle toplumda kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Toplumun kafasında soru işareti oluşturmayan net bir şey söyleyeyim. Kovid-19 öldürüyor. Hakikaten yoğun bakımda yatan insanların büyük çoğunluğu aşıyla ilgili kafa karışıklığı yaşayan insanlar yani ya aşısını yaptırmamış ya da daha sonra vazgeçmiş vatandaşlardan oluşuyor."

Başta öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel olmak üzere, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Ünüvar, kişinin hangi aşıyı yaptıracağı konusunda da hekimlerin yönlendirmelerini dikkate almasını tavsiye etti.

Ünüvar, "Aşıyla ilgili kafa karışıklığı, sizi Kovid-19'dan korumuyor ve Kovid-19 geldiği zaman sizi yıpratıyor. Öldürmese bile çok yoğun bir şekilde o hastalığı yaşıyorsunuz. En azından bir hafta 10 gün kadar başınızı tavana dayayıp gözlerinizi tavandan başka hiçbir şey göremiyorsunuz." dedi.

Toplantıda, AÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topçu ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Serhat Birengel, değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.