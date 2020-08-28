Yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte ediliyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan okullarda korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlattı. Düzenli aralıklarla tekrar edilecek olan çalışma sayesinde okullar öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirilecek.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, korona virüs ile mücadelesine devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan 47 okulda Kovid-19'a karşı dezenfeksiyon işlemi başlattı. Çalışma kapsamında 105 kişiden oluşan TİM özel ekibi, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet ve yatakhane gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekti etti. 21 Eylül'e kadar düzenli aralıklarla tekrar edilecek olan çalışma sayesinde okullar, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirilecek.

"Çocuklarımız geleceğin teminatı"

Kuşadası'nda eğitim gören öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için gerekli bütün önlemleri alacaklarını ve korona virüse geçit vermeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Çocuklarımız, geleceğimizin teminatı olduğu için onların sağlığı bizim için çok önemli. Ülkemizde ilk korona virüs vakasının görüldüğü tarihten itibaren salgın hastalığa karşı mücadele yürütüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kuşadası'nın cadde ve sokaklarını düzenli olarak 80 derecelik köpüklü su ile dezenfekte ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü personelimiz ise kafe, restoran ve eğlence yerlerini denetlemeye devam ediyor. Bugüne kadar Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren Emek Atölyesi'nde gönüllü kadınlarımızca dikilen 1 milyon 220 bin maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırdık. Yine Türkiye'de ilk defa çocuklarımıza özel maske ürettik. Bu hafta boyunca da ilçe genelindeki okullarımızı dezenfekte ederek eğitime hazır bir hale getireceğiz" diye konuştu.