Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler arttı - Son Dakika

Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler arttı

09.10.2020 12:52

Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler arttı Vali Baruş: "Malatya stabil hale geldi ancak salgın bitmiş değil" Malatya'da, yüz yüze başlayacak eğitim öncesinde Malatya il genelinde koronavirüs (covid19) denetimleri arttırıldı.

Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler arttı

Vali Baruş: "Malatya stabil hale geldi ancak salgın bitmiş değil"

MALATYA - Malatya'da, yüz yüze başlayacak eğitim öncesinde Malatya il genelinde koronavirüs (covid19) denetimleri arttırıldı.

Haftaya başlayacak yüz yüze eğitimler öncesinde okullardaki çalışmalar tamamlanırken Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Jandarma albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve görevli personel ile birlikte Malatya merkezindeki Emeksiz Caddesinde denetim gerçekleştirildi. Vali Baruş ve beraberindekiler aske, hijyen ve mesafe konularında uyarı yapıldı.

"Biz süre arkadaş ve dost ziyaretleri yapmayalım"

Malatya Valisi Aydın Baruş, tedbirler çerçevesinde alınan önlemleri denetlemek üzere sahada olduklarını belirterek, "Bu denetimlerdeki amacımız vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın bu konudaki duyarlığına katkıda bulunmak. Alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulduğunu görmek bizi memnun ediyor. Vatandaşlarımızın tamamına yakını maske kullanması bizleri memnun ediyor. Maske kullanmayan kalmadı artık. Doğru kullanma noktasında biraz daha duyarlılık göstermemiz lazım. Çünkü burnu kapsamayan maske kullanmanın bir faydası yok. Mutlaka burnumuzun üstünde maske kullanmamız gerekiyor. Bu konuda eksik gördüğümüz esnaflarımız ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Malatya'da şu anda tedbirlere uyulmasıyla birlikte, salgın sürecinin stabil hale geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, yeni tip korona virüsü önlemek için tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tehlike geçmiş değil. Şu anda hasta olan çok insanımız var. Hastanelerde yatan, evlerde izole olan vatandaşlarımız var. Bu hastalığın bulaşma riski hala devam ediyor. Malatya olarak güzel günlere kavuşabilmek için tüm tedbirlere birlikte uymamız lazım, el ele vermemiz lazım. Eğer bu tedbirlere yeterince riayet edersek inşallah önümüzdeki süreçte çok güzel günlere kavuşacağız. Önümüzdeki hafta ilkokullarımız da açılıyor. Çocuklarımız okullara başlayacaklar. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız lütfen duyarlılığımızı artıralım. Çünkü çocuklarımız okullarına sağlıkla gidip gelsinler ve evlerine sağlıkla dönsünler. Biz okullarımızda gereken tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Hijyen tedbirlerine, maske tedbirlerini ve çocuklarımızın sosyal mesafe uygun şekilde derslerine girebilmeleri için gerekli önlemlerini alıyoruz. Bu konuda velilerimizin bir endişesi olmasın. Eğer dışarıda kurallara uymayan insanımız olursa çocuklarımızda bunlardan etkilenir. Okul sonrasında çocuklarımız evlerine gidiyorlar. Büyüklerimiz etkileniyor. Büyüklerimiz rahatsızlanınca hastaneye düşüyorlar. Hatta hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bu duyarlılığımızı üst seviyede olduğu müddetçe salgınla mücadelemiz başarıyla sürecek. Özellikle bir konuda ricacı bulunmak istiyorum. Tüm vatandaşlarımıza birbiriyle temasları konusunda dikkatli olsunlar ve sosyal mesafeye dikkat etsinler. Lütfen uzun süre maskesiz biriyle uzun süre oturmasınlar. Her uyarımızda söylüyorum. Ev ziyaretlerine ara verelim. Üzüntümüzü, sevincimiz dostlarımızla arkadaşlarımızla uzakta paylaşalım telefonla paylaşalım fiziki temastan bir müddet uzak kalalım. Bunlara dikkat edersek evler arası ziyarette riayet ederek inşallah bu mücadelede daha da başarılı adımlar atabiliriz. Herkesi buradan duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler arttı
Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler arttı
Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler arttı
Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler arttı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler arttı - Son Dakika

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