Yüz yüze eğitim pazartesi başlıyor - Son Dakika

Önlemler alındı, hazırlıklar tamamlandı. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de korona virüs tedbirleriyle başlıyor. İlk zil birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için çalacak. İlk hafta uyum haftası olacak ve öğrenciler sadece bir gün okula gidecek.

Tedbirler kapsamında sınıf mevcudu ikiye bölünecek. İlk grup pazartesi salı ders yapacak, perşembe ve cuma günü ikinci grup eğitimini alacak. Çarşamba günü ise derslere ara verilecek.

Sınıflardaki oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına göre ayarlandı, sıralara uyarı yazıları yapıştırıldı. Belli noktalara da dezenfektanlar yerleştirildi.

Öğrenciler 30 dakikadan oluşan 5 ders işleyecek her ders arasındaysa 10 dakikalık tenefüs olacak. Fiziki mesafe kurallarına okul bahçesinde de dikkat edilecek.

Uyum haftasının ardından yüz yüze eğitimin ikinci haftasında ise iki gün okula gidilecek. Diğer sınıfların yüz yüze eğitiminin ne zaman başlayacağı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine netlik kazanacak.

(İHA)