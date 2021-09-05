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Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri - Son Dakika

Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri

05.09.2021 10:19

Uzun bir süre sonra tüm sınıflar için yüz yüze eğitim yarın başlıyor. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı korona salgınına yönelik hazırlıklarını tamamladı. Buna göre okullarda hijyen ve mesafe kurallarına dikkat edilecek, pozitif vaka görülen sınıf 14 gün karantinaya alınacak, aşısız öğretmen ve personeller haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Ayrıca İstanbul'da yarın toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.

18 milyondan fazla öğrenci ve 1 milyon öğretmen, 6 Eylül Pazartesi günü uzun bir aradan sonra yüz yüze bir şekilde ders başı yapacak. Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığı içinse koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alındı, bazı kısıtlamalar getirildi.

VELİLER OKUL BAHÇESİNE GİREMEYECEK

Okullarda hijyen kurallarına azami derecede özen gösterilecek. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının hijyen ürünleri okul tarafından sağlanacak. Sınıfta pozitif vaka görülmesi durumunda öğretmen dahil tüm sınıf 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Velilerin bu süreçte mümkün olduğu kadar okul bahçesi ve okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

AŞISIZ ÖĞRETMENLER HAFTADA 2 KEZ TEST YAPTIRACAK

Önlemler kapsamında öğretmen ve okul çalışanlarından aşı olmayanlara haftada 2 kez PCR testi yapılacak. Öte yandan Sağlık Bakanlığınca yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testleri, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak.

Ortak alanlarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. İçişleri Bakanlığı okul ve çevrelerinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaracak.

6 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılına başlanacak, 21 Ocak 2022'de birinci dönem son bulacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

OKULUN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, 6 Eylül Pazartesi günü okulların açılışı dolayısıyla trafikte aksama yaşanmaması adına çeşitli önlemler alınacak. Bu önlemlerle birlikte, 6 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı da bildirildi. Ayrıca Pazartesi gün boyu servis araçları belediyeye bağlı otoparklardan ücretsiz faydalanabilecek. Yolda kalan araçlar için çekiciler yollarda hazır bekletilecek.

Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri

PCR Testi, Pazartesi, Eylül, Okul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • ahmet yılmaz: Evet bütün hazırlıklar tamamlanmış!Okullarin çoğunda temizlik görevlisi yok.en az bir ay da olacak gibi görünmüyor.Bu çocukların tuvaletleri nasıl temizlenecek okul nasıl temizlenecek her şey düşünülmüş maşallah!Covid okulun kapısından içeri bile giremez! Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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