Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladı - Son Dakika

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlatıldı.

Toplamda 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanın yaşadı.

Taşımalı eğitimin yapıldığı Torbalı ilçesine bağlı kırsaldaki Çapak İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve görevlilerce karşıladı.

Okul girişine yerleştirilen ünitede ellerini dezenfekte eden çocuklar, yapılan uyarılar sonrası İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara geçti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında velilerin ise okula girişine izin verilmedi.

Uzun aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Tuana Güven, AA muhabirine yaklaşık 7 ay sonra yeniden okulla buluşmanın sevincini yaşadığını belirterek, öğretmen ve arkadaşlarını çok özlediğini aktardı.

8. sınıf öğrencisi Ahmet Günay ise okula yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu ifade ederek, 7 aylık süreyi en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyledi.