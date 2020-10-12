Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi - Son Dakika

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi

12.10.2020 11:27

- Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs pandemisi sonrasında ara verilen yüz yüze eğitim sürecine yeniden kademeli olarak geçiş sağlanıyor.

- Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs pandemisi sonrasında ara verilen yüz yüze eğitim sürecine yeniden kademeli olarak geçiş sağlanıyor. 21 Eylül'de sadece anaokulu ve 1'inci sınıflar için yeniden başlayan yüz yüze eğitim süreci bugün de 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflar için de kısmi olarak da olsa başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandeminin seyri ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun da tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitime bir süre ara verilmişti. Bu kapsamda ara verilen yüz yüze eğitim online olarak devam ediyordu. İlk olarak 21 Eylül'de anaokulu ve 1'inci sınıflar için başlayan kısmi yüz yüze eğitim, ikinci aşamada da, bugün itibariyle ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı.

"Okula gideceğim, maskemi çıkarmayacağım ve sosyal mesafeye de uyacağım"

Okula döndüğü için çok mutlu olduğunu ancak maske ve mesafe konusuna da çok dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan 4. sınıf öğrencisi Elif Naz Yılmaz, "İlk olarak çok mutluyum. Uzaktan eğitim yaparken çok fazla öğretmenimiz ile sohbet edemiyorduk. Sınırımız olduğu için çok fazla konuşamıyorduk. Okula gideceğim, maskemi çıkarmayacağım ve sosyal mesafeye de uyacağım" diye konuştu.

Çocuğunun tekrar yüz yüze eğitime kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten öğrenci velisi Yasemin Yılmaz ise, "Çok mutluyuz, ne kadar EBA sistemi olsa da yüz yüze eğitim daha iyi diye düşünüyorum. İnsanlarımızın toplumumuzun özellikle sosyal mesafe kurallarına uyarsa okulların açılmasını bekliyoruz. Yani 2 gün yine az, tam eğitim öğretime geçmek istiyoruz. Maske takmaya lütfen herkes toplum olarak dikkat etmemiz gerekiyor. ya aslında evde de çok güzel devam edildi ama EBA sisteminin, internet ağlarının çok yeterli olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İkisi de verimli ama yüz yüze daha iyi"

Online sistemde internet ve benzeri problemlerin yaşanabildiğine değinen öğrenci Yiğit Mustafa Bayav, "Mutlu hissediyordum çünkü özlemiştim herkesi. Ama şöyle bir konu var, 15-15 gireceğimiz için sınıflara, bazı arkadaşlarımı gelemeyeceğim. Ama yine de mutlu hissediyorum. Evde öğretmenimiz unutmamamız için sık sık ödevler verdi, onları yaptık. İkisi de verimli ama yüz yüze daha iyi. Ama ikisi de riskli. Korona olmak var. İnternet gidebiliyordu, derslerimizi rahat yapamıyorduk. Ama böyle daha rahat olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi
Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi
Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi
Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, İnternet, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi - Son Dakika

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