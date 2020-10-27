Yüz yüze eğitim sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları izole bir ortamda gerçekleşecek - Son Dakika

Yüz yüze eğitim sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları izole bir ortamda gerçekleşecek

27.10.2020 19:32

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim sürecinde, kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacağını açıkladı.

Yüz yüze eğitim kararının ardından en çok merak edilen konulardan biri de sınavların nasıl uygulanacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazıda okullarda uygulanacak sınavlarla ilgili alınan kararı paylaştı.

UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN SINAVLARI OKUL ORTAMINDA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak."

Yüz yüze eğitim sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları izole bir ortamda gerçekleşecek

milli eğitim bakanlığı, Okul, MEB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitim sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları izole bir ortamda gerçekleşecek - Son Dakika

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