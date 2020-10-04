Belediye Başkanı Güder'den öğrencilere moral ziyareti - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerine moral ziyareti gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Güder, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile lise son sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Güder, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Yerel yöneticiler olarak bizler de halkımızın olumsuz etkilendiği bu durumu en aza indirgemek ve bu durumu olumluya çevirme noktasında ilk günden beri gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Özellikle Battalgazi Kaymakamımızın başkanlığında kurulan ilçe hıfzıssıhha ekibi olarak evde kalan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kurmuş olduğumuz ekiplerimizle canla başla çalıştık ve çalışmalarımıza halada devam ediyoruz. Bugünde öğrencilerimize moral vermek için onları ziyaret ettik. Bizler gençlerimizin her daim yanında ve emrindeyiz."

Güder ve beraberindekiler daha sonra öğrencilere dezenfektan seti ve Lisezone dergisinin Eylül sayısını hediye etti.