Yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ettiler - Son Dakika

Yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ettiler
18.02.2021 12:34
Eskişehir İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe mahallelerindeki okullarda yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.
Eskişehir İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe mahallelerindeki okullarda yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.
Kaymakam Kurt, Başkan Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ile birlikte 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılının başlaması münasebetiyle ilçe mahallelerindeki okullardan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlk ve Ortaokulu ile Kümbet Yeniköy İlkokulunda yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında eğitim sınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet eden İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt öğrencilere çeşitli hediyelerde bulundu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor