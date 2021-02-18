Yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ettiler - Son Dakika

Eskişehir İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe mahallelerindeki okullarda yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Kurt, Başkan Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ile birlikte 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılının başlaması münasebetiyle ilçe mahallelerindeki okullardan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlk ve Ortaokulu ile Kümbet Yeniköy İlkokulunda yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında eğitim sınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet eden İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt öğrencilere çeşitli hediyelerde bulundu. - ESKİŞEHİR