Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler toplu taşıma yasağından muaf tutuldu
14.04.2021 01:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kabine toplantısı sonrasında, "Sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi hariç tüm kademeler uzaktan eğitimini sürdürecek" açıklamasının ardından, bu seviyelerde eğitim gören şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirilen 18 yaş altı gençler, eğitim kurumlarına nasıl gideceğini merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle, öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla toplu ulaşımı kullanabilecek.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Kısmi kapanma' konulu genelge gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kabine toplantısı sonrasında, "Sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi hariç tüm kademeler uzaktan eğitimini sürdürecek" açıklaması, şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirilen gençlerin kafasında soru işareti bırakmıştı. Yeni genelgede bu kafa karışıklığı da giderildi.
YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER TOPLU TAŞIMA YASAĞINDAN MUAF
İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.
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