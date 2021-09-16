Üye Girişi
Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor - Son Dakika

Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor

16.09.2021 08:19

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesinden sonra İstanbul'da öğrencilerin kalacak yer bulma telaşı başladı. Artan kiralar ve talebe yetişecek kadar evin bulunmaması nedeniyle öğrenciler pansiyon ve yurtlara yöneldi. Bu konaklama alanlarının hali ise perişan. Penceresi olmayan ve içeriye tek kişilik bir yatak ile dolabın anca sığdığı bir odanın fiyatı 900 lira. İyi şartlarda kalmak isteyen öğrencilerin aylık minimum 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle şehirler arası öğrenci göçü başladı. Uzaktan eğitim döneminde ev ve yurtları boşaltan öğrenciler, döndüklerinde aynı rakamlara barınacak yer bulamadı. İki üç katı artan ücretlere razı olsalar dahi özellikle üniversitelere yakın semtlerde kiralık ev ya da yurt bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

MİNİMUM 2 BİN 500 LİRA BÜTÇE

Bütçeyi 1000 TL olarak belirleyerek, ulaşım kolaylığı ve pek çok üniversiteye yakın bir yerde ev bulmak mümkün değil. 1500 liranın üstüne çıkarak 1+0 ve 1+1 gibi daireler bulmak mümkün. Ancak onlar da girişin bir kaç kaç altında ve güneş görmeyen yerler. Vitrinlere ilan bile asamadıklarını söyleyen emlakçılar ise iyi bir evde oturmak için minimum 2 bin 500 lirayı gözden çıkarmak gerektiğini söylüyor.

YILLIĞI 50 BİN LİRA OLAN YURTLAR VAR

Milliyet'in haberine göre, ev bulunmayınca rota yurtlara çevriliyor. İstanbul'da bulunan yurtlar pek çok farklı imkana sahip. 3 öğün yemek, servis, spor salonu, çamaşır hizmetleri gibi otel konforunda hizmet verenlerin ücretleri yıllık 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ortalama bir yurtta kalmak için ise en az 20-25 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bu da aylık 2000-2500 TL demek. Üstelik, öğrenciler bu parayı vermek istese de çoğu yurtta yer bulunmuyor.

Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev çilesi başladı! Mezardan farksız odalar için 900 lira kira isteniyor

YURT VE PANSİYONLARDA YER KALMADI

Daha ucuz yurt arayanlar ise apart, pansiyon, öğrenci ve bekar evine bakıyor, ancak onlar da neredeyse tamamen dolmuş durumda. Çağlayan'da bulunan bir pansiyona bakıldığında ise tek kişilik odada pencere ve havalandırma bile yok. Yatak ve dolabın bile sığmadığı odaların fiyatı 850 lirayı buluyor. Bu yurtlarda eğer cam ve televizyon isteniyorsa ücret bin 150 liraya çıkıyor. Ayrıca banyo ve tuvaletler hem kötü durumda hem de ortak kullanıma tabi. Başka bir yurtta ise küçücük bir odanın fiyatı 900 lira. Ayrıca, yurt ve pansiyon sahipleri öğrencileri acele etmeleri konusunda uyarıyor.

Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev çilesi başladı! Mezardan farksız odalar için 900 lira kira isteniyor

GÜVENLİK PROBLEMİ

Yurtlar ve pansiyonlarla ilgili bir diğer problem ise güvenlik sorunu. Pek çoğu çok tekin olmayan yerlerde bulunuyor ve içlerinde yaşayanların kim olduğu bilinmiyor. Bazılarının altında kalan çay ocağı ve kafeler de gireni çıkanı kontrol etmeyi imkansız hale getiriyor.

Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev çilesi başladı! Mezardan farksız odalar için 900 lira kira isteniyor

DİĞER ŞEHİRLER DE PAHALI

Türkiye genelinde hem yurt fiyatları hem de kiralar arttı. Son bir yılda öğrencilerin yoğun yaşadığı illerde kiralarda yüzde 20 ile 50 arasında artışlar yaşanırken yurt fiyatları ise en az yüzde 20 zamlandı. Ankara'da ve İzmir'de özel yurt ücretleri 18.000 TL'den 35.000 TL'ye; Eskişehir'de 17.000 TL'den 30.000 TL'ye, Çanakkale'de 16.000 TL'den 25.000 TL'ye; Antalya'da ise 18.000 TL'den 35.000 TL'ye kadar değişiyor. Kiralık ev fiyatları ise öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde İstanbul'da 1.500 TL'den 5.000 TL'ye, Ankara'da 1.500 TL'den 2.500 TL'ye, İzmir'de 1.200 TL'den 2.500 TL'ye; Eskişehir'de 850 TL'den 1.200 TL'ye; Çanakkale'de 700 TL'den 1.300 TL'ye; Antalya'da 1.200 TL'den 2.000 TL'ye çıkıyor.

Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor

Türk Lirası, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı 08:21 Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak 07:35 Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı 07:25 Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti 00:44 Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor 22:51 Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor 22:08 Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı 20:34 EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı 18:31 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
08:31 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çok net konuştu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim
08:20 Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
08:19 Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor
07:57 Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak
07:36 Vaka tablosu paylaşıldı! Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi
07:34 Tarihte bir ilk! SpaceX roketi astronot olmayan 4 kişiyi dünyanın çevresinde 3 gün dolaştıracak
07:32 Yüz yüze eğitime başlanmasından sonra konuşan Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti
07:30 "Yapılamaz" denileni başardı! Selçuk Bayraktar, tarihi hamlelerin hikayesini anlattı
07:28 Dolandırıcıların yeni hedefi para işlemi yapanlar! 10 dakikalık konuşma sonunda kredi kartından 40 bin TL çektiler
07:24 Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı
Gece Bekçileri'nden kaçtı, teslim olmamak için başına silah dayadı! Tek derdi ruhsatsız tabancasıymış Gece Bekçileri'nden kaçtı, teslim olmamak için başına silah dayadı! Tek derdi ruhsatsız tabancasıymış         
09:04
Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak         
07:57
"Yapılamaz" denileni başardı! Selçuk Bayraktar, tarihi hamlelerin hikayesini anlattı         
07:31
PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları         
00:57
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi         
23:16
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı         
22:31
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı         
16:51
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 09:08:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement