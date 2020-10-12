Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, beraberindeki protokol üyeleriyle Konakpınar Köyü Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

Özellikle bu yıl sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine çok çalışmalarını tavsiye eden Şıldak, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) nedeniyle kurallara, tedbirlere ve hijyen konusuna dikkat etmelerini istedi.

Vali Şıldak, daha sonra okuldaki Z Kütüphaneyi gezerek, öğretmenlerle sohbet etti.