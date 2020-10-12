Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - Son Dakika

Okula giden öğrenciler

Okula bahçesinde oyun oynayan çocuklar

Öğrencilerden Berra Kambay ile röportaj

Öğrencilerden Kübra Nur ile röportaj

Velilerden Yeliz Köy ile röportaj KARS - Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.