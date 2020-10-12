Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - Son Dakika

Okula giden öğrenciler
Okula bahçesinde oyun oynayan çocuklar
Öğrencilerden Berra Kambay ile röportaj
Öğrencilerden Kübra Nur ile röportaj
Velilerden Yeliz Köy ile röportaj KARS - Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.
- Kaynak: AA
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