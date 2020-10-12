Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçmesi kapsamında, Trabzon'da ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş'ın, Ortahisar Karakaya Ortaokulu ve Ortahisar Karlık Ortaokulunu ziyaret ettiği belirtildi.

Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması kapsamında uzun bir aradan sonra öğrencilerin okullara kavuşmasının mutluluğunu paylaştığını ifade eden Aktaş'ın, pandemi ile mücadele kapsamında okullarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdiği kaydedildi.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ülke için hayırlı olmasını temenni eden Aktaş, eğitim camiasına başarı diledi.

Öğretmenler odasında okul idareci ve öğretmenleriyle görüşen Aktaş, pandemi döneminde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, uzaktan eğitim sürecinde Trabzon'da yapılan faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.

Ziyaretlerde Aktaş'a, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve Şube Müdürü Erkan Albayrak da eşlik etti.