Yüz yüze eğitime günler kala okullar aşamalı geçişe hazır - Son Dakika

Yüz yüze eğitime günler kala okullar aşamalı geçişe hazır

10.10.2020 10:44
Yüz yüze eğitime günler kala okullar aşamalı geçişe hazır, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararlarını açıklamasının ardından okullar da 12 Ekim Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararlarını açıklamasının ardından okullar da 12 Ekim Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü Müdürü Serkan Çelik, önlemlerin öğrenci okul servisine bindiği anda başlayacağını belirterek ailelere içlerinin rahat olmasını söyledi.

Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilerek 8 ve 12. sınıfların ardından ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bakan Selçuk, ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3 ve 4. sınıflarda köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti. Açıklamanın ardından okullar da hazırlıklarını gerçekleştirdi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü Müdürü Serkan Çelik, "İlkokul 1,2,3 ve 4'üncü sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaklar. Ben burada velilerimizin öğrencilerimizi huzurlu bir şekilde okula göndermelerini istiyorum. Yoğun bir hazırlık sürecini geride bıraktık ve Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Türk Standartları Enstitüsü'nün yayınlamış olduğu kılavuzdaki tüm şartları yerine getirdik" dedi.

"TÜM MASA VE SANDALYELERDE ÖĞRENCİLERİMİZİN İSİMLERİ YER ALACAK"

Önlemlerin öğrenci evinden çıktığı anda başlayacağına dikkat çeken Serkan Çelik, "Servis kullanan öğrencilerimizin servise binmeden önce ateşleri ölçülecek. Öğrencilerimizin servis kullanma sırasına göre oturma planlarını da oluşturduk. Serviste el antiseptiklerimiz de mevcut olacak. Öğrencilerimizi okulun giriş kapısında öğretmenlerimiz karşılayacak ve burada öğrencileri bir maske değişimi bekliyor. Sınıfa her giren öğrencimizin dışarda kullanmış olduğu maske okulda değişecek. Öncelikle tüm sınıflarda el antiseptiği olacak. Öğrencilerimiz çapraz oturma planına göre dersliklerde olacak. Her öğrencimizin masası ise kendine özel olacak yani öğrenci her gün aynı sırada ders dinleyecek. Tüm masa ve sandalyelerde öğrencilerimizin isimleri yer alacak. Teneffüsler ise öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınıf sınıf teneffüs alanlarına çıkacak. Yemekhane kullanımı yine öğretmenlerimiz eşliğinde sınıflar halinde kullanılacak. Her sınıfın ve öğrencinin oturacağı alanlar burada da belirlendi. Yemekhanede de kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edilecek" ifadelerini kullandı.

Okul dağıldıktan sonra ise yaklaşık 30 dakika doğal bir havalandırmanın sağlanacağını anlatan Serkan Çelik, "Binalarımız havalandırıldıktan sonra püskürtme yöntemi ile görevli arkadaşlarımız okullarımızı dezenfekte ediyorlar. Kullanılan tüm alanlar dezenfekte edilecek. Öğrencilerimiz okula haftada 2 gün gelecekler. Geldikleri günlerde günlük 8 saatin 6'sını yüz yüze eğitim olarak alacaklar. Geriye kalan 3 ders saatini ise öğleden sonra uzaktan eğitimle tamamlamış olacaklar. Böylece haftada 10 saat yüz yüze eğitim, 30 saat ise uzaktan eğitimle toplamda 40 saat eğitimlerini tamamlayacaklar. Pazartesi, salı 1 ve 3'üncü sınıflar çarşamba ve perşembe ise 2 ve 4'ler okulda yüz yüze eğitim alacaklar. Okullarda genelde çocukların yaş gruplarına bağlı fiziki gelişimlerine bağlı olarak koridorlarda sınıf düzeyleri birbirine yakın olur bizde bu düzenleme ile öğrencilerin aynı koridorda olmasını engelledik. Öğrencilerimizi okula alırken ve eve gönderirken de veli yoğunluğunu en aza indirmek için giriş ve çıkışlarda 10'ar dakikalık farkla belirledik" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖĞRENCİLER İÇİN 'KESİNTİSİZ EĞİTİM PROGRAMI' GELİŞTİRİLDİ"

Kesintisiz bir eğitim programı hazırladıklarını da paylaşan Çelik, eğitim hakkında şu detayları aktardı:

"Öğrencilerimizin karşısına kesintisiz bir eğitim programıyla çıktık. Günde 8 saat, haftada toplam 40 ders saatinde oluşmakta. 2020-2021 eğitim öğretim programı 7 eylülde başlattık. Öğrencilerimiz yaklaşık 1 aydır uzaktan eğitimle derslerini işliyor. Bazen özel durumlar gelişebilir. Buna karşı da önlem aldık. Öğrenci grip geçirebilir, ailesinde koronavirüs vakasına rastlanabilir. Öğrenci bu gibi durumlarda ders evinden sınıfta ders işlenirken online takip edebilecek. Öğrencilerimiz sınıf ortamına canlı şekilde bağlanıp derse katılacak."


Yüz yüze eğitime günler kala okullar aşamalı geçişe hazır
Yüz yüze eğitime günler kala okullar aşamalı geçişe hazır
Yüz yüze eğitime günler kala okullar aşamalı geçişe hazır
Yüz yüze eğitime günler kala okullar aşamalı geçişe hazır
Yüz yüze eğitime günler kala okullar aşamalı geçişe hazır
Yüz yüze eğitime günler kala okullar aşamalı geçişe hazır

Ziya Selçuk, Pazartesi, Serkan, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitime günler kala okullar aşamalı geçişe hazır - Son Dakika

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