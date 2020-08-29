Yüz yüze eğitime sayılı günler kaldı; öğrencileri neler bekliyor? - Son Dakika

Yüz yüze eğitime sayılı günler kaldı; öğrencileri neler bekliyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 8 ve 12'nci sınıfların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacaklarını duyurdu.

Yüz yüze eğitime sayılı günler kaldı; öğrencileri neler bekliyor?, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 8 ve 12'nci sınıfların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacaklarını duyurdu. Bazı özel okullar ise 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitime başladı. Sosyal mesafe kurallarının yanında öğrencileri bir de zorlu sınav maratonunun beklediğini belirten Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, "Okullar açıldığında bir önceki yılın telafi dersleri olacak. Öğrenciler, planlı şekilde tekrarlar yaparsa çok rahat bir yıl geçirirler." dedi.

Okulların açılış tarihi hem öğrenci hem de veliler için merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz" dedi. Bu yıl yüz yüze eğitim alması kararlaştırılan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerini bir de sınav maratonu bekliyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitim Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, LGS ve YKS'de ter dökecek öğrencilere ve ailelerine önemli tavsiyelerde bulundu.

"PANDEMİNİN YANINDA SINAV KAYGISIYLA DA MÜCADELE EDECEKLER"

Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimin başladığını belirten Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, "8 ve 12'nci sınıflar geçen yıl mart ayından haziran ayına kadar uzaktan eğitim aldılar. Bu yıl yüz yüze eğitime geçtiklerinde uzun bir aranın ardından okula dönmüş olacaklar. Çocukların bir alışma süreci olacak ve çocuklar bu süreci yaşayacaklar. Okula döndüklerinde pandemi ile mücadele etmek için sosyal mesafeye, arkadaşlarla ilişkilerine dikkat edecekler. Yeni normale alışacakları bir ortam onları bekliyor. Bunların yanı sıra 8 ve 12'nci sınıflar bu yıl bir sınav maratonunda olacaklar. Pandemi ile mücadele ederken sınav kaygısıyla da mücadele edecekler. Onları bu yıl farklı bir yıl bekliyor ancak onlar için her türlü önlem alındı." diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİN KONU VE KAZANIMLARINDA EKSİKLİK OLMAYACAK"

Geçen yıl mart ayında yüz yüze eğitime ara verildiğini ve müfredat konusunda kafa karışıklığı yaşandığını hatırlatan Dr. Mollaibrahimoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen yıl koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Bize sık gelen sorulardan biri "Geçen yıl konular yarım mı kaldı?" Hem özel okullar hem de devlet okullarında konular yarım kalmadı. Çocuklar mart ayında pandemi ile hazirana kadar derslerini görmeye devam ettiler. Konu ve kazanımlar eksiltilmeden (8. Sınıflar hariç) konularına devam ettiler. Şimdi okullar açıldı,  tüm sınıflarda bir önceki yılın telafi dersleri anlatılıyor. Bu şu demek oluyor, marttan hazirana kadar olan konular işlenmiş olmasına rağmen bir kere daha üzerinden geçiliyor. Çocukların aslında konu ve kazanımlarında eksiklik olmayacak. Haziran 2021'e kadar da bir önceki yılın konuları ara ara tekrar edilecek."

"BU KURALLARA UYARLARSA BAŞARILI OLURLAR"

Öğrencilerin öğretmenlerine ve okullarına güvenmelerini, ailelerin ise çocuklarına yol göstermelerini tavsiye eden Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, şu uyarıları sıraladı:

"Ailelere düşen görevler de değişmeye başladı. Aileler çocuklarına hem pandemi süreci hem de sınavla ilgili destek olacaklar. Burada hem anlayışlı hem de takipçi olmak çok önemli. Sınav hazırlığı programlı olmayı gerektiren bir süreç. Çocuklara bu sürecin çok normal olduğunu anlatmak, onları desteklemek gerekiyor. Sorgulamaktansa yol gösterici olmak ailelere düşen en büyük görev. Pandemi var ve öğrenciler sınav kaygısı yaşayacak. Sınav süreci herkesin tabi olduğu bir süreç. Neden bu süreç pandemiye denk geldi diye düşünmesinler. Burada öğretmenlerine ve okullarına güvensinler. Onlar için en doğru programlar yapılıyor. Burada sorumluluk sahibi olmak, kendini çok yormadan planlı olmak, tekrarlar yapmak çok önemli. Bu kurallara uyarlarsa çok rahat bir yıl geçirecekler, sınavda da istedikleri başarıyı elde edecekler."

ÖĞRENCİLER OKULU ÖZLEDİ

Sınava hazırlanan 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Ateş, heyecanlı bir eğitim yılı olduğunu belirterek, "Benim için heyecanlı bir yıl. Olabildiğince ders çalışmaya çalışıyorum ama biraz stresliyim. Olabildiğince derslerime odaklanmaya çalışıyorum. Yüz yüze eğitime geçmek bizim için iyi oldu. Online eğitim sonrası yüz yüze eğitim bize çok iyi geldi. Evdeyken hiç özlediğimi fark etmiyordum ama okula geldiğimde büyük bir özlem yaşadığımı fark ettim. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi ve sınıfımı her şeyi özlemişim." dedi. Okulu çok özlediğini dile getiren Tacan Arda Kalay ise "Burası gerçekten farklı bir dünya. Öğretmenlerimizi çok özlediğimizi fark ettik. Her şey bizim için yeniden başladı diyebiliriz. Diğer yıllardan çok farklı." diye konuştu.

Üniversite sınavına hazırlanan Ata Sarızeybek ise hedefinin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olduğunu belirterek, "Bence yüz yüze eğitim çok daha etkili. Hepimiz derslere çalışmaya başladık. İnşallah sınav hazırlık sürecine böyle devam ederiz." diye konuştu. Buket Aleyna Yıldırım ise "Umarım okullar kapanmaz ve sınav hazırlığına okulda devam ederiz. Ben okulu çok özlediğimi fark ettim. Hepimiz yüz yüze eğitime geçilecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Pandemi ortamında okulların açılması büyük bir şans ve bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Ziya Selçuk, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitime sayılı günler kaldı; öğrencileri neler bekliyor? - Son Dakika

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