Yüz yüze eğitimin sürmesi için 'hızlı test' önerisi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, okulların açılmasının, mayıs ayının sonlarına doğru mümkün olabileceğini söyledi. Akın, "Tüm okullar, sınıflar değil; 1'inci ve 2'nci sınıflar gibi sınıfların açılması ki özellikle öğrencilerin okul disiplini kazanması açısından çok önemli bu; ama bunu yaparken de okullarda yeni vaka tespiti ile ilgili hızlı testler kullanılabilir. Hızlı antijen testleri var. Bunları haftada bir hiç olmazsa yaparak, okullardaki yeni vaka durumuna göre okulun tehdit altında olup, olmadığını daha kolay ortaya koyabiliriz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, DHA'ya yaptığı açıklamada, bir okulda vaka sayılarında artış görülüyorsa o okulun kapatılması gerektiğini söyledi. Okulların kapatılmasının doğru olmadığını belirten Akın, "Genellikle küçük yaş gruplarının bulunduğu 5-6-7-8 yaş grupları gibi ya da 1'inci ve 2'nci sınıflar gibi bunlarda çok büyük sıkıntı yok. Okullardaki en büyük sorun, toplumda hastalık artmaya başladığı zaman öğrencilere doğru gidiyor, öğrenciler de daha sonra evlerine götürmeye başlıyor. O yüzden toplumdaki vaka sayısı yüksek olduğu taktirde öğrenciler tehdit altına giriyor. Dolayısıyla enfekte olmaya başlıyorlar" dedi.