Yüz yüze KPSS ve DGS kursu başlıyor - Son Dakika
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Yüz yüze KPSS ve DGS kursu başlıyor

Yüz yüze KPSS ve DGS kursu başlıyor

13.08.2021 23:30

Eyüpsultan Belediyesi, yüz yüze Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kursu başlatıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, yüz yüze Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kursu başlatıyor.

Tamamen ücretsiz olan eğitimler kontenjanla sınırlı tutulacak.

Eğitimler 18 - 25 yaş arası ortaöğretim, ön lisans ile lisans öğrencilerine yönelik olacak.

KPSS kursunda genel kültür, yetenek, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri verilecek.

DGS kursunda ise Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

Son kayıt tarihi ise 1 Eylül...

Kurslara katılmak isteyenler 0212 440 15 49 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşıp, basvuru. eyupsultan. bel. tr adresinden kayıt olabiliyor.

Kaynak: Habermetre
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Eyüpsultan Belediyesi, DGS Sınavı, Lisans, KPSS, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Yüz yüze KPSS ve DGS kursu başlıyor - Son Dakika


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