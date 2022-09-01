Filistinli çocuklar Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde kanun konseri verdi

Yüz yüze ve çevrim içi aldıkları kanun kursunu tamamlayan Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre konser, kültür merkezi ile Kudüs Kültürel Mirası Gençlik Forumu iş birliğinde düzenlendi.

Konsere, kültür merkezinin müdürü Reha Ermumcu, Kudüs Kültürel Mirası Gençlik Forumu Müdürü Muhammed Avar ve Filistinli genç kanun öğrencileriyle çok sayıda Kudüslü katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ermumcu, "Kanun, çalması ve öğrenmesi zor bir enstrüman. Buna rağmen bu yaştaki genç Kudüslülerin bu enstrümanı öğrenmesini, Doğu müziğini korumak ve yaşatmak, makamsal müziğimizin zenginliğini devam ettirmek adına çok önemli görüyorum." ifadelerini kullandı.

Geleneksel enstrümanların öğrenilmesini, Kudüs ve Filistin halkıyla paylaşılmasını çok değerli gördüklerini kaydeden Ermumcu, bu sayede Kudüs'teki kültürel hayata da bir katkı sunmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, kültür merkezinin bahçesinde Mescid-i Aksa ve Filistin temalı resim sergisi ziyarete açıldı. Konserin ardından, eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç müzisyenlere sertifikaları takdim edildi.