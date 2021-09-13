Yüz yüze yapılan "Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Programları Yaz Okulu Sınavları" başarı ile tamamlandı - Son Dakika
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Yüz yüze yapılan "Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Programları Yaz Okulu Sınavları" başarı ile tamamlandı

13.09.2021 19:54

Global Kampüs vizyonu ile 28 ülkeye nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunan Anadolu Üniversitesi, Yurt Dışı Programları'nda yaz okuluna kayıt yaptırmış olan öğrencilerinin sınavlarını yüz yüze gerçekleştirdi.

Global Kampüs vizyonu ile 28 ülkeye nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunan Anadolu Üniversitesi, Yurt Dışı Programları'nda yaz okuluna kayıt yaptırmış olan öğrencilerinin sınavlarını yüz yüze gerçekleştirdi. Yurt Dışı Programları'na kayıtlı öğrenciler sınavlarına kayıtlı oldukları ülkelerin sınav merkezlerinden katıldılar. Türkiye Programları'nda olduğu gibi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt Dışı Programları'nda öğrenim gören öğrenciler de; yaz okulu sınavlarına pandemi tedbirlerine uygun olarak hazırlanan sınav merkezlerinde yüz yüze olarak katıldılar.

İlgili ülkelerin pandemi tedbirlerine uygun olarak son derece hassasiyetle yürütülen sınavlara öğrenciler de oldukça yüksek bir katılım gösterdi.

Kaynak: Habermetre
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Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Kampüs, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Yüz yüze yapılan 'Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Programları Yaz Okulu Sınavları' başarı ile tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüz yüze yapılan "Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Programları Yaz Okulu Sınavları" başarı ile tamamlandı - Son Dakika
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