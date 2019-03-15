Son Dakika Haberleri: Yüzakı Bulvarında Sona Doğru

Yüzakı Bulvarında Sona Doğru

26 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi, Tecde'yi Maşti kavşağına bağlayan 3.3 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Yüzakı Caddesindeki çalışmalarını etap etap yapıyor.

Yüzakı Bulvarında Sona Doğru, System.String[]

2018 yılı içerisinde 26 cadde ve sokağı rehabilite ederek yaşanabilir mekanlar haline getiren Büyükşehir Belediyesi, birkaç ay önce düzenleme çalışmalarına başladığı Yüzakı Bulvarında çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.

Tecde'yi Maşti kavşağına bağlayan 3.3 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Yüzakı Caddesindeki çalışmalarını etap etap yapan Büyükşehir Belediyesi 1.1 kilometrelik bölümde çalışıyor.

Yüzakı Bulvarı Malatya'nın yüzakı olacak

Çalışmalar kapsamında kaldırımlar, yollar ve aydınlatma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 1.5 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.Caddeyi ortadan ikiye ayıran 10 metre genişliğindeki refüj çalışmaları da yine devam ediyor. Yeşil alan olarak planlanan refüj Malatya'nın en büyük yeşil refüjü olacak.

Yol çalışmalarına engel son yapılarda yıkıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüzakı Bulvarının, Güney Kuşak yolunun bağlantı yollarından biri olduğunu ve çevre yolu batı trafiğini rahatlattığını belirten Başkan Hacı Uğur Polat, "2018 yılı içerisinde 26 cadde ve sokağı Malatya'ya yakışır hale getirdik. Malatya'nın en büyük ve düz caddelerinden biri olan Yüzakı Bulvarını etaplar halinde yapıyoruz. 3.3 kilometre uzunluğundaki caddemizin 1.1 kilometrelik etabını tamamlamak üzereyiz. Geriye kalan 2.2 kilometrelik bölümde yolun ortasında kalan yapıların yıkımını geçtiğimiz aylarda yapmıştık. Şuan o bölümde altyapı çalışmaları yapıyoruz. Çalışmaların tamamı bittiğinde Malatya kent içi trafiği daha da rahatlayacak. Yüzakı Bulvarı Malatya'nın yüzakı olacak. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:39 Kaynak: Bültenler

Uğur Polat, Hacı Uğur Polat, Malatya, Güncel
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