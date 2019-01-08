Son Dakika Haberleri: Yüzakı Caddesinde Son Engel Kaldırıldı

Yüzakı Caddesinde Son Engel Kaldırıldı

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın en büyük bulvarından biri olan Yüzakı Caddesinin ortasında kalan yapıyı yıktı.

Yüzakı Caddesinde Son Engel Kaldırıldı, System.String[]

3.3 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde açılan Yüzakı Caddesinin 1.1 kilometrelik bölümünde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yolun ortasında kalan 3 katlı yapının yıkımını gerçekleştirerek cadde üzerindeki son engeli de kaldırmış oldu.

Maşti kavşağını Tecde Bulvarına bağlayan Yüzakı Caddesi, bölgenin önemli derecede trafik yükünü taşıyor. Çevre yolunun batı yakasını rahatlatan caddenin ortasında kalan 3 katlı yapı kamulaştırarak yıkıldı. Moloz yığınlarının taşınmasının ardından caddede yol çalışmaları devam edecek.

Başkan Polat: Maşti kavşağını Tecde Bulvarına bağlayan bu hattımız cetvel gibi dümdüz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yıkımı gerçekleştirilen yapıların bulunduğu caddelerde incelemelerde bulunup, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Yüzakı Caddesinin Büyükşehir Belediyesinin yüzakı olduğunu belirten belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Yüzakı Caddemizin açılmasıyla ilgili Yeşilyurt Belediyemiz döneminde gerekli imar plan çalışmalarını ivedilikle yapmış ve uygulanmasını sağlamıştık.

Büyükşehir Belediyemiz bölgenin ulaşım yükünü çekecek caddemizi 50 metre genişliğinde açtı.Hemen kullanılabilmesi için de 2 şeritli yol yapıldı. Biz tamamen hizmete açmak için 1.1 kilometrelik bölümde düzenleme çalışmalarına başladık. Yolumuzun üzerindeki son yapıyı da yıkarak yolumuzun tamamını açtık. Maşti kavşağını Tecde Bulvarına bağlayan bu hattımız cetvel gibi dümdüz. Yollar noktasında ayrı bir hassasiyetimiz var. Yollarımızın gelişimi ve standartlara uygun hale gelmesi sağlıklı büyümeyi artıracak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:04 Kaynak: Bültenler

Uğur Polat, Abdullah Hacı, Güncel
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