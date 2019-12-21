Yüzbaşı Agâh Efendi Camii hizmete açıldı - Son Dakika

Geçen yıl inşaatına başlanan ve yapımı tamamlanan Yüzbaşı Agah Efendi Camii Vali Mustafa Tutulmaz'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.



Başkomutanlık Karargahı'nın bulunduğu Kocatepe'ye tek geçit yeri olan Kalecik ve Kurtkaya bölgelerini canları pahasına savunan ve düşmana geçit vermeyerek şehit düşen Yüzbaşı Agah Efendinin Şehitliğinin karşısında inşa edilen Yüzbaşı Agah Efendi Camii törenle hizmete sunuldu. Son dönem modern mimarisi örnek alınarak yapılan ve kasaba halkı ile Afyonkarahisar'da yaşayan hayırsever vatandaşların destekleri ile tamamlanan camide, mermer ve hat sanatı işlemeleri bulunuyor.



Açılış öncesi konuşan Vali Mustafa Tutulmaz "Kocatepe Beldesi kurtuluşumuzun başlangıcının olduğu bir belde. Vatan sevgisi imandandır anlayışı bizim inancımıza egemen olan bir anlayış. Bu çerçevede burada bir şehit büyüğümüzün adının verildiği camiyi açmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Bizim anlayışımızda camiler yerleşim yerimizin en güzel yerindedir. Genelde mimari katkıyla da bulunduğu yere önemli bir güzellik getirir. Tüm inançlarda bu böyledir. İbadet yerleri en güzel mimari ile yapılır ve bulunduğu yere değer katar. Bu camimizde buraya ayrı bir değer katacaktır. Şehitlik ziyareti için gelenlere de sosyal hizmet noktasında önemli bir hizmet olacağına inanıyorum" dedi.



Vali Tutulmaz'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesilerek Cami vatandaşların hizmetine sunuldu. Camide incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz emeği geçenleri tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR