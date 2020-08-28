Yüzbaşı Ahmet Güven Orhangazi'de toprağa verildi - Son Dakika

Ankara'da Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Ahmet Güven, evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti. Güven, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi'de yaşayan merhum İbrahim Güven ve Elife Güven'in oğulları, Ankara'da Sahil Güvenlik Genel Komutanlığında görevli Sahil Güvenlik İkmal Yüzbaşı Ahmet Güven, Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde öldü. Yüzbaşının ani vefatı Orhangazi'de yaşayan annesi ve diğer yakınlarını yasa boğdu. Sahil Güvenlik İkmal Yüzbaşı Ahmet Güven'in cenazesi dün Ankara'dan alınarak Orhangazi'ye getirildi. Genç subayın cenazesi burada Camikebir Mahallesi Gazi Sokak üzerindeki baba evinin önüne getirildi. Burada helallik alınan Ahmet Güven daha sonra yeni mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle birlikte yeni mezarlığa defnedildi. Ahmet Güven'in cenazesinde yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Ahmet Güven'in cenaze törenine askeri ve mülki personelin yanı sıra Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Jandarma Komutanı Jand.Yzb. Ali Al, Emniyet Müdürü Sadık Elden, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli askeri personel ile birlikte Ahmet Güven'in silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)