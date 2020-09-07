Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı şehit düştüğü Kars'ta yaşatılacak - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde gönüllü katıldığı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı, ilçedeki parkta yaşatılacak.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin İstiklal Meydanı'ndaki parka, Kağızman'ın Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik mayıs ayında düzenlenen operasyona şehit düşen Kağızman Jandarma Komando Taburu 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'in adının verildiğini söyledi.

Şehit Yüzbaşı Çiftçi'nin terörle mücadelede başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"İlçemiz Jandarma Komando Bölük Komutanı olarak görev yaparken gönüllü olarak katıldığı Çemçe Bölgesindeki operasyonda bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada kahramanca çatışarak teröristlere geçit vermeyen ve vatanı için şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi anısına, ilçe merkezimizde bulunan parka bu şehidimizin adını verdik. Şehit yüzbaşımız Çiftçi'nin adı, kendisi gibi vatanı için canını feda eden, şehit düşen vatan evlatları ile ebediyen yaşatılacaktır."