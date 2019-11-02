Son Dakika Haberleri: Yüzbaşı intihar girişiminde bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Yüzbaşı intihar girişiminde bulundu

Yüzbaşı intihar girişiminde bulundu

7 saat önce

Kilis'te, bir Yüzbaşı girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunurken, üzerine atlayan askerler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yüzbaşı intihar girişiminde bulundu, System.String[]

Kilis'te, bir Yüzbaşı girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunurken, üzerine atlayan askerler tarafından etkisiz hale getirildi.


Edinilen bilgiye göre sabah 09.00 sıralarında ismi açıklanmayan bir Yüzbaşı Cumhuriyet Meydanı üzerinde araçtan inerek belindeki beylik tabancasını boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Askerler, jandarma ve polis uzun süre ikna çalışmalarında bulundu. Uzun süre telefonla konuşan Yüzbaşı gazetecilerin yanına gelmesini istedi. 1.5 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince bir asker, yüzbaşının üzerine atladı. Bu esnada bir el silah sesi duyuldu. Ölen yada yaralanan olmazken Yüzbaşı güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kar esareti! Yollar kapandı, vatandaşlar donmamak için battaniyelere sarıldı
İstiklal Caddesi'nde 6'ıncı kattan betona çakılan işçi hayatını kaybetti Yaşanan cinsel saldırı sonrası öğrenciler yoldan korku ile geçiyor: Telefonum sürekli elimde dolaşıyorum Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 18:40:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüzbaşı intihar girişiminde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]