Yüzbaşı intihar girişiminde bulundu

Kilis'te, bir Yüzbaşı girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunurken, üzerine atlayan askerler tarafından etkisiz hale getirildi.



Edinilen bilgiye göre sabah 09.00 sıralarında ismi açıklanmayan bir Yüzbaşı Cumhuriyet Meydanı üzerinde araçtan inerek belindeki beylik tabancasını boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Askerler, jandarma ve polis uzun süre ikna çalışmalarında bulundu. Uzun süre telefonla konuşan Yüzbaşı gazetecilerin yanına gelmesini istedi. 1.5 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince bir asker, yüzbaşının üzerine atladı. Bu esnada bir el silah sesi duyuldu. Ölen yada yaralanan olmazken Yüzbaşı güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS