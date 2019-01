Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Kaş'ta Anılacak

Birinci Dünya Savaşı'nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının 9 Ocak 1917'de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin Ben My Chree uçak gemisini batırmasının 102'nci yılı dolayısıyla anma programı ve anıt açılışı gerçekleştirilecek.İsmini dünya savaş tarihine yazdırdıBirinci Dünya Savaşı'nda Türk subayı Mustafa Ertuğrul, Antalya 'daki ablukayı kırmak için topçu bataryalarını Kaş'a kurdu. İngilizlerin 114 metre uzunluğundaki uçak gemisi Ben My Chree, Fransız garnizonuna erzak ikmali yapmak için Kaş'ın karşısındaki Meis Limanı'na demirledi. 9 Ocak 1917 tarihinde gemi, Yüzbaşı Ertuğrul'un karadan topçu atışlarıyla batırıldı. Bir uçak gemisini topçu ateşiyle Akdeniz 'in derinliklerine gömen Türk subayının adı dünya savaş tarihine yazıldı.Kaş Belediyesinin desteğiyle Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Halil İbrahim Günaydın ile Durmuş Savaşçı için anma günü düzenlenecek.Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı'nın da bulunduğu Kaş Bayındır Mevkisi'nde yapılacak anma etkinliğinde, törene katılacak protokol ve davetlilerle dostluk ve barış anısına 2 adet zeytin ağacı dikilecek. Şehitler ve kahramanlar adına denize çelenk bırakılmasının ardından Deniiz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemi ziyaret edilecek.AKSAN proje koordinatörü Özer S. Özgüç 9 Ocak 1917 tarihinin önemini vurgulayarak, "Bu gün, milli kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un silah arkadaşları Burdurlu Halil İbrahim Çavuş ve Ankaralı Durmuş Çavuş ile birlikte 1. Dünya Harbinde İngiliz uçak gemisi Ben My Chree'yi Meis Adası kıyısında top ateşiyle batırdığı 'dünyada başka bir örneği olmayan' kutlu bir gündür. 9 Ocak çarşamba günü Kaş'ta bir program çerçevesinde kahramanlarımızı anacağız, Dostluk ve Barış Anıtı açılışını icra edeceğiz." dedi. - ANTALYA