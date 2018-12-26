Yüzbinler, 2019'a Brandenburg Kapısı'nda 'Merhaba' Diyecek
1 saat önce
Çok sayıda sanatçının sahne alacağı parti için şimdiden hazırlıklara başlandı.
Çok sayıda sanatçının sahne alacağı parti için şimdiden hazırlıklara başlandı. Önümüzdeki günlerde de kapatılması bekelenen Brandenburg Kapısı
'na çıkan bazı yollar şimdiden trafiğe kapatıldı. Çevre sokak ve caddeler 2 Ocak tarihine kadar da kapalı olacak.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ Polis
, Brandenburg Kapısı'nda düzenlenecek dev eğlence partisi için sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Berlin
emniyeti, alana gireceklerin yanlarında çanta, sırt çantası ve bavul gibi eşyaları almamalarını duyurdu. Kapkaççılara karşı da uyarıda bulunan polis, alana herkesin tek tek aranarak alınacağını da söyledi. Geçen yıl, Brandenburg Kapısı'nın önünde yapılan bir milyona yakın kişinin katıldığı yeni yıl partisine bu yıl da katılımın büyük olacağı tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:23
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