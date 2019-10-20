Yüzbinler Fetih Müzesi'ne akın etti

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Türkiye'nin gurur kaynağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, rekor üstüne rekor kırıyor. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği müze, 600 bin ziyaretçi rakamına ulaşarak yeni bir başarının daha sahibi oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat'ta resmi açılışını yaptığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi 600 bin ziyaretçi ile sayısına ulaştı. Yerli turistlerin yanı sıra 93 farklı ülkeden de binlerce yabancı turistin de ziyaret ettiği Fetih Müzesi, hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin tanıtımına da önemli bir katkı sağladı. Ziyaret eden herkesin adeta tarihi bir yolculuğa çıkarak Osmanlı Devleti'nin bir cihan imparatorluğuna dönüşüne tanıklık ettiği Fetih Müzesi, 600 bin ziyaretçi barajını aşarak hem Bursa hem de Türkiye için ne kadar önemli bir eser olduğunu bir kez daha ortaya koydu.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa'nın değil, bütün Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Fetih Müzesi'ni gezmek istiyorlar. Müzemiz 600 bin ziyaretçi ile önemli bir rakama ulaştı. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor" dedi. - BURSA