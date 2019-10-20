Son Dakika Haberleri: Yüzbinler Fetih Müzesi'ne akın etti
Son Dakika Güncel Yüzbinler Fetih Müzesi'ne akın etti

Yüzbinler Fetih Müzesi'ne akın etti

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Türkiye'nin gurur kaynağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, rekor üstüne rekor kırıyor.

Yüzbinler Fetih Müzesi'ne akın etti, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Türkiye'nin gurur kaynağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, rekor üstüne rekor kırıyor. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği müze, 600 bin ziyaretçi rakamına ulaşarak yeni bir başarının daha sahibi oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat'ta resmi açılışını yaptığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi 600 bin ziyaretçi ile sayısına ulaştı. Yerli turistlerin yanı sıra 93 farklı ülkeden de binlerce yabancı turistin de ziyaret ettiği Fetih Müzesi, hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin tanıtımına da önemli bir katkı sağladı. Ziyaret eden herkesin adeta tarihi bir yolculuğa çıkarak Osmanlı Devleti'nin bir cihan imparatorluğuna dönüşüne tanıklık ettiği Fetih Müzesi, 600 bin ziyaretçi barajını aşarak hem Bursa hem de Türkiye için ne kadar önemli bir eser olduğunu bir kez daha ortaya koydu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa'nın değil, bütün Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Fetih Müzesi'ni gezmek istiyorlar. Müzemiz 600 bin ziyaretçi ile önemli bir rakama ulaştı. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor" dedi. - BURSA

Osmangazi, Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın elebaşından, geri çekilmesi beklenen teröristlere "Çıkmayın" talimatı geldi
Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı Tarlada, alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü İsrail basınından Barış Pınarı Harekatı itirafı: 6 yılın emeği 6 günde yok edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:45:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüzbinler Fetih Müzesi'ne akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]