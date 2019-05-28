Son Dakika Haberleri: 'Yüzde 100 doldu' söylemine küçük otelcilerden eleştiri
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'Yüzde 100 doldu' söylemine küçük otelcilerden eleştiri

12 dakika önce

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Otel ve Benzeri Konaklama Yerleri Meslek Grubu'ndan Alp Özel, Antalya'da otellerde boş yer olmadığı yönündeki açıklamaları eleştirdi.

'Yüzde 100 doldu' söylemine küçük otelcilerden eleştiri, System.String[]
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Otel ve Benzeri Konaklama Yerleri Meslek Grubu'ndan Alp Özel, Antalya'da otellerde boş yer olmadığı yönündeki açıklamaları eleştirdi. Özel, "Resort oteller dolu olabilir, doğrudur. Ancak kent merkezinde rezervasyon dahi alamayan otellerimiz var. Antalya'da tatilcilere yer var, konaklama sorunu yok" dedi.
Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığı yönündeki söylemlere ATSO 36'ncı meslek grubundan (otel ve benzeri konaklama yerleri meslek grubu) eleştiri geldi. 36'ncı grup adına konuşan meclis üyesi Alp Özel, 5 yıldızlı resort otellerin, meslek grubu içerisinde sadece yüzde 20'lik dilimi oluşturduğunu söyledi. Yıllardır blok tatillerde, bayramlarda, yılbaşında, sömestir tatilinde resort otellerin 'Antalya'da boş yer yok' söyleminin kent merkezindeki otelleri olumsuz etkilediğinden söz eden Özel, "Antalya'da 5 yıldızlı otellerin çoğunlukta olduğu bazı yerler var. Oradaki her şey dahil sistemle hizmet veren büyük oteller 'Yüzde 100 dolduk' diye açıklamalar yapıyor. Doğru, dolu olabilir ama kent merkezinde rezervasyon dahi alamayan oteller var. Yerli ve yabancı tatilciler Antalya'da otellerin dolu olduğu açıklamalarını görünce kente gelmekten vazgeçebiliyor. Antalya'da konaklama sorunu yok. Tatilcilere yer var" diye konuştu.
ŞEHİR OTELLERİ DAHA UYGUN FİYATLI
5 yıldızlı her şey dahil bir otelde kişi başı günlük ortalama 1000 TL'ye konaklandığını ifade eden Özel, tatilcilere daha uygun fiyatlı ve konforlu tatil önerisinde bulundu. Kent merkezinde tarihi Kaleiçi'nde günlüğü 150 TL'ye konaklanabileceğini anlatan Özel, "Sabah otelden çıkıp serpme börek kahvaltı yapsa, plajlara gidip şezlong kiralasa, öğle yemeğinde köfte piyaz yiyip Antalya'nın yanıksı dondurmasını yese, akşam yemeğinde denize nazır bir restoranda yemek yese bile 600 TL tutar. Geriye kalır 400 TL, onu da istediği gibi harcayabilir" diye konuştu.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:03 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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