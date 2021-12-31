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Yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA'nın ilk teslimatı Romanya'ya - Son Dakika

Yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA'nın ilk teslimatı Romanya'ya

31.12.2021 13:33
Yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA'nın ilk teslimatı Romanya'ya

Karsan, doğuştan elektrikli e-ATA modelinin ilk teslimatını Romanya'ya gerçekleştirdi.

Karsan, doğuştan elektrikli e-ATA modelinin ilk teslimatını Romanya'ya gerçekleştirdi.

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın elektrikli araçları, etkin bayi ve servis yapılanmasıyla birlikte Avrupa şehirlerine sunulmaya devam ediyor. Avrupa'da güçlenmeyi sürdüren Karsan, doğuştan elektrikli e-ATA modelinin ilk ihracatını Romanya'ya gerçekleştirdi.

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, toplam 10 adet 10 metrelik e-ATA otobüsünü Slatina şehrinin hizmetine sundu.

Karsan, Türkiye'nin en büyük elektrikli otobüs ihracatı anlaşmasını gerçekleştirerek, Romanya ile toplam 56 adetlik e-ATA anlaşmasına imza atmıştı.

2 milyon kilometrenin üzerindeki elektrikli araç tecrübesiyle Karsan, bu otobüsleri de 2022 yılında Romanya'nın iki farklı şehrine teslim etmeyi hedefliyor. Böylece Karsan, çevreci, sıfır emisyonlu ve son teknoloji elektrikli ticari araçlarıyla birçok kentin ulaşım altyapısını modernize ederken, markanın Avrupa'daki elektrikli araç filosu ise 250'yi aşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, şunları kaydetti:

"Pek çok Avrupa ülkesinde, 6 m'den 18 m'ye kadar sunduğumuz Karsan elektrikli ürünlerimizle toplu ulaşımda dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Kalabalık şehirlerin artan büyük boy elektrikli toplu taşıma ihtiyacına esnek ve çevreci çözümler sunuyoruz. İlk e-ATA ihracatımızı da araç filosu ve satış sonrası yapılanmasıyla varlığımızı güçlendirdiğimiz Romanya'ya gerçekleştirmiş olduk. Bugün dünyanın dört bir yanında dolaşan 250'nin üzerindeki Karsan elektrikli araç filomuzu, gelecek yıl Avrupa'nın birçok şehrine teslim edeceğimiz yeni modellerimiz ile daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Romanya'nın Slatina şehrine ilk teslimatlarını gerçekleştirdiğimiz 10 metrelik e-ATA ürünümüzle de Avrupa'da büyümenin ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz."

150 kWh'tan 600 kWh'a kadar 7 farklı batarya paketi

İsmini Türkçe'de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata'dan alan e-ATA, Karsan'ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor. Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor.

150 kWh'tan 600 kWh'a kadar 7 farklı batarya paketiyle tercih edilebilen e-ATA model ailesi, normal bir otobüs rotasında yolcu ile doluyken dur-kalk, yolcu indirme-bindirme, tüm gün klimanın çalıştığı koşullardan ödün vermeden tamamen gerçek sürüş koşullarında 12 metrelik boyutunda 450 kilometreye kadar menzil sunuyor. Üstelik, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisiyle batarya paketinin büyüklüğüne göre 1 ila 4 saat arasında şarj edilebiliyor.

Maksimum batarya kapasitesi 10 metre için 300 kWh, 12 metre için 450 kWh ve 18 metre sınıfındaki modelde 600 kWh'e çıkabiliyor. Karsan e-ATA'nın tekerlere konumlandırılan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork sunarak, e-ATA'nın en dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını sağlıyor.

18 metrede ise 500 kW'lik azami güç, en dolu kapasitede bile tam performans gösteriyor. Avrupa'nın farklı şehirlerinin farklı coğrafi koşullarına tam uyum sağlayan e-ATA ürün yelpazesi, dış tasarımıyla da dikkati çekiyor. Yolculara iç mekanda tam alçak tabanı sunarak, engelsiz bir hareket alanı vadediyor.

Sunduğu yüksek menzile rağmen yolcu kapasitesinden ödün vermeyen e-ATA, tercih edilen batarya kapasitesine bağlı olarak 10 metrede 79, 12 metrede 89'un üzerinde, 18 metrede ise 135'in üzerinde yolcu taşıyabiliyor.

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Romanya, Türkiye, Tragger, Kwh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA'nın ilk teslimatı Romanya'ya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA'nın ilk teslimatı Romanya'ya - Son Dakika
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