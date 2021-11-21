YÜZDE 100 GÖRMEYEN ÖĞRENCİYE 'AZ GÖREN ÖĞRENCİ' SORULARI SORULDU, HAYALİNİ KURDUĞU OKULA GİDEMEDİ - Son Dakika

ADANA'da görme engelli Ahmet Arda Topak (14), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvurusunda okul yönetiminin yanlış kayıt yapması nedeniyle 'az gören öğrenciler' için hazırlanan şekil ve grafik içeren sorularla karşılaştı. Yaklaşık 30 soruyu çözemeyen Topak, sınavdan 353 puan aldı. Topak, soruların iptali için dava açtı. Davayı kazanarak soruları iptal ettiren Topak'ın puanı 454 oldu. Davayı kazanmasına rağmen puanına denk okula gidemeyen Topak, hayalini kurduğu Adana Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyor.

Görme engelli Ahmet Arda Topak, 6 Haziran'da Liselere Geçiş Sınavı'na girdi. Topak, girdiği sınavın müracatında 'az gören öğrenci' kategorisi işaretlendiği gerekçesiyle sorular arasında şekil, grafik ve sembollerin olduğu 30 soru da soruldu. Sınav müracatını okul yönetiminin yaptığını kategoriyi de onların belirlediğini ileri süren Topak, görme yetisi gerektiren bu soruları yanıtlayamadı. Sınav sonucunda 353 puan alan Topak, kendisine yüzde 100 görme engellilere sorulan ve grafik ve şekillerin olduğu soruların sorulmaması gerektiği yönünde itirazda bulunup, dava açtı.

MAHKEME, ŞEKİL,GRAFİK İÇEREN SORULARIN İPTALİNE KARAR VERDİ

Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nde görülen davada Topak'ın gerek sağlık koşulları gerekse engeli göz önünde bulunarak görme yetersizliği, 'total? olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ise Topak'ın sınav başvurusunda okul yönetiminin 'az gören öğrenci' kategorisine kayıt ettiğini bu nedenle grafik, şekil ve sembol kullanıldığını bildirerek davanın iptalini istedi. Mahkeme, Topak'ın görme engelinin 'total' olması nedeniyle bu sorumluluğun ilgili okul müdürlüklerince takip edilmesi, elektronik ortamdaki sınav kayıtlarının yine müdürlükçe velilerle iletişime geçilerek bildirilmesi gerektiğini, bu nedenle Topak'ın herhangi bir kasıt ya da suçunun olmadığını belirterek grafik ve şekillerin bulunduğu soruların iptaline karar verdi.

YENİDEN PUANI HESAPLANDI AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Bu arada Topak, aldığı 353 puanla Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi'ne yerleştirildi. Yeniden yapılan hesaplama sonucunda puanı 454'e yükselen Topak, bu puana göre yeniden yerleştirme yapılmasını istedi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı mahkeme kararında 'yeniden yerleştirme' ibaresinin yer almadığını belirterek, daha önceki yerleştiği okula devam etmesine karar verdi. Yerleştirildiği okula bugüne kadar gitmeyen ve 454 puanla kaydının Adana Anadolu Lisesi'ne alınmasını bekliyor.

MÜVEKKİLİMİN GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA

Topak'ın avukatı Ali Volkan Özgüven, davayı kazandıklarını belirterek, "Aldığımız kararla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduk. Kararı göstererek uygulanmasını istedik. Davalı bakanlık ise bize 'mahkeme kararındaki yerleştirme kelimesi geçmiyor. Sadece yeniden puan hesaplayıp yeni puanı bildiririz. Başka bir okula yerleştirmemiz mümkün değil' cevabını aldık. Şu anda müvekkilimin geleceği tehdit altında. 4 aydır okuluna gidemiyor. Milli Eğitim'in mahkeme kararına uymasını ivedi şekilde bekliyoruz?? dedi.

'PUANIMA YETEN OKULDA ÖĞRENCİ OLMAK İSTİYORUM'

Sınavda çok üzüntü yaşadığını ve şekilli soruları çözemediği için soru kaybı olduğunu söyleyen Ahmet Arda Topak, Sınava zor şartlarda hazırlandım. Bu zor şartların karşılığı bu olmamalıydı. Çok kötü bir olayın içerisindeyim. En yakın zamanda puanıma yeten okulda öğrenci olmak istiyorum. Hakkımı da sonuna kadar arayacağım ifadelerini kullandı.