Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı - Son Dakika

Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı

04.03.2021 19:38

Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı -Yüksek riskli Düzce'de Dinamik Denetim Modeli süreci başladı -Vali Atay ve bin 133 personel sahaya indi Korona virüs vaka sayıları itibarıyla yüksek riskli olarak turuncu iller arasında yer alan Düzce'de Sağlık Bakanlığı...

Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı

-Yüksek riskli Düzce'de Dinamik Denetim Modeli süreci başladı

-Vali Atay ve bin 133 personel sahaya indi

DÜZCE - Korona virüs vaka sayıları itibarıyla yüksek riskli olarak turuncu iller arasında yer alan Düzce'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 haftada vaka sayıları yüzde 11 artınca Vali Cevdet Atay ve denetim ekipleri sahaya indi. Esnafları denetleyen Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler, alınan tedbirleri tek tek kontrol ettiler.

İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından Düzce'de 'Dinamik Denetim Modeli' hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Düzce'de "Dinamik Denetim Modeli" süreci başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki bin 133 personel kent merkezinde yeni normalleşme adımlarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi.

"Bin 133 denetim elemanımızla beraber sahadayız"

Koronavirüs risk haritasında turuncu bölgede riskli iller arasında yer alan Düzce'de vaka sayılarının düşmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Vali Atay, "Şu anda biliyorsunuz turuncu kategoride olan ilimizi daha alt kategorilere indirelim diye, tüm kamu çalışanlarımızla beraber farkındalık oluşturmak üzere sahalardayız. Bu yeni bir dönem. Dinamik denetim modelinin uygulandığı bir dönem. Yaklaşık bin 133 denetim elemanımızla beraber şu an ilimizde de çeşitli noktalarda vali yardımcılarımız, daire müdürlerimiz başkanlığındaki denetim ekipleriyle beraber ilimizin tamamı denetleniyor. Burada ki amacımız yeni alınan kurallara tüm vatandaşlarımızın uymasını üst düzeyde sağlamak. Esnaf arkadaşlarımız sağolsun gördüğümüz kadarıyla hızla tedbirlerini alıyorlar. Eksik olanlarda şimdi tedbirlerini alacaklar. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; lütfen kurallara uymaya devam edelim. Kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmayalım. Her şey bizim elimizde" şeklinde konuştu.

Yüzde 11'lik artışa dikkat

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 haftada yüzde 11'lik vaka yüzdesi artışının dikkat edilmesi gereken bir artış olduğunu ifade eden Vali Atay, "Düzce'de son 3 haftada vaka sayılarının yüzde 11 oranında artışı elbette dikkat edilmesi gereken bir rakam. Tüm mesele kurallara uymaktan geçiyor. Bu maskeyi takarsak, mesafeli durursak bu durumu aşabiliriz. Bir de kapalı alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterirsek mutlaka bu rakamlar aşağıya düşecektir" ifadelerinde bulundu.

Denetimin sonunda ise Vali Cevdet Atay, kendisini takip eden gazetecilere pasta ve tatlı ikram etti.

Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı
Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı
Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı
Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı

Sağlık Bakanlığı, Normalleşme, Koronavirüs, Düzce, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Tatvan'da düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anlarını anlattı: Karları ellerimle kazıp bir asker çıkardım Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı         
06:09
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu         
00:52
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor         
23:44
Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu         
22:34
Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı         
21:53
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı         
17:43
Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti         
17:07
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu         
15:05
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 08:05:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei