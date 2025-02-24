Yüzde 205'e varan artış: İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri - Son Dakika
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Finans

Yüzde 205'e varan artış: İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri

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Şubat ayının üçüncü haftasında kripto para piyasasında yaşanan sert fiyat hareketleri, bazı varlıklarda rekor seviyelere ulaşan yükselişleri beraberinde getirdi. Özellikle 20-21 Şubat tarihlerinde görülen yoğun işlem hacimleriyle Story (IP) tokenı 5,80 dolar seviyesini test ederken, DeFi sektörünün önde gelen ismi Maker (MKR) 1.585 dolara kadar yükseldi.

24.02.2025 16:55
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Kripto para piyasasında bu haftanın en çok kazandıran kripto para birimi yüzde 205'lik artışla Story (IP) tokeni olurken, DeFi sektörünün güçlü ismi Maker (MKR) yüzde 58'lik yükselişle dikkat çekti. Yatırımcısına yüksek getiri sağlayan bir diğer varlık olan eski FTM tokenı Sonic (S), haftalık bazda yüzde 60 değer kazandı.

Story Tokenı Haftalık Yüzde 205 Yükselişle Kripto Piyasasına Damga Vurdu

Bu haftanın tartışmasız kazananı Story (IP) tokenı oldu. Token, hafta başında 1,50 dolar seviyesinden işlem görürken, güçlü alıcı ilgisiyle hızlı bir yükseliş sergiledi.

Özellikle 20 Şubat'ta başlayan alım dalgası, tokenı 21 Şubat'ta 5,80 dolar seviyesine kadar taşıdı. Story, hafta boyunca gerçekleşen yoğun işlem hacmiyle dikkat çekti. Token şu anda 4,40 dolar seviyesinde tutunuyor ve 4,20 dolar üzerinde güçlü alıcı desteği bulunuyor.

DeFi sektörünün önde gelen isimlerinden Maker (MKR), haftalık bazda yüzde 58'lik artış kaydetti. 1.000 dolar seviyesinden başlayan yükseliş, tokenı 1.585 dolara kadar taşıdı. MKR, özellikle 21 Şubat'ta gerçekleşen işlemlerde 1.200 dolardan 1.400 dolara keskin bir yükseliş gösterdi.

Eski FTM tokenı olan Sonic (S), bu hafta yatırımcısına yüzde 60 kazandırdı. Token fiyatı 0,52 dolardan 0,81 dolara yükseldi. Özellikle hafta ortasındaki rallide 0,95 dolar seviyesini test eden Sonic, şu anda 0,80 dolar üzerinde güçlü bir görünüm sergiliyor.

Teknik analiz açısından bakıldığında hem Story hem de Maker'ın göstergeleri olumlu sinyaller veriyor. Story'nin fiyat hareketi yeni bir yükseliş dalgası için hazırlanıyor. Maker ise 200 günlük hareketli ortalamasını aşarak teknik açıdan güçlü bir pozisyon oluşturdu.

Bu performanslar, kripto para piyasasında seçici alımların öne çıktığı bir döneme işaret ediyor. Yatırımcıların özellikle yüksek potansiyelli projeler ve güçlü temellere sahip DeFi tokenlerine yöneldiği gözleniyor.

Yüzde 205\'e varan artış: İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri

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Son Dakika Finans Yüzde 205'e varan artış: İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    günün birinde herkes kaybedecek günün birinde herkes toprak sahibi olacak haci gözünüz doyacak 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Yüzde 205'e varan artış: İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri - Son Dakika
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