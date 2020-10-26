"Yüzde 30 yerli tütün zorunluluğu" tütün üreticilerini sevindirdi - Son Dakika

"Yüzde 30 yerli tütün zorunluluğu" tütün üreticilerini sevindirdi

26.10.2020 11:11

Yurt içi piyasaya arz amacıyla üretilen tütün mamullerinde yüzde 30 yerli tütün kullanım zorunluluğunun getirilmesini içeren düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi üreticileri sevindirdi.

Yurt içi piyasaya arz amacıyla üretilen tütün mamullerinde yüzde 30 yerli tütün kullanım zorunluluğunun getirilmesini içeren düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi üreticileri sevindirdi.

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 ilde, 113 ilçede ve 2 bin 300 köy ile mahallede yaklaşık 80 bin üretici ailenin bulunduğunu söyledi.

Yeni yasayla 80 bin üreticinin yüzünün güldüğünü, rahat nefes aldığını belirten Solgun, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki sigara firmaları yüzde 12 oranında ülke ürünü kullanmaktaydı. Bu yasa ile üreticilere 2022'de yüzde 17, 2023'te yüzde 21, 2024'te yüzde 25, 2025'te de yüzde 30 ülke ürünü kullanma zorunluluğu geldi. Bunu uygulamayan sigara firmalarına kilo başına 8 ile 10 lira arasında ceza verilecek. Dünya lideri olan, tek başına içilir özelliğe sahip tütün Türk tütünüdür. Kırgızistan ve Kazakistan tütünlerini denedik. Amerika'nın Virginia, Makedonya'nın tütününü denedik. Ülkemizin Doğu, Ege ve Karadeniz bölgelerinde de ayrı çeşitler yetişiyor. Bu vesileyle öncelikle bu yasaya destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere üreticisine destek veren siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bu ülkemizin üreticisi ve ekonomisi adına önemli bir başlangıç oldu."

"Hayalimiz gerçek oldu"

Türkiye'nin, oryantal tip tütün üretiminde dünya lideri olduğunu vurgulayan Solgun, tütün üretim kapasitesinin artırılması için Türk tütününe destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu konuda Samsun'da bir çalıştay düzenlediklerini anlatan Solgun, "Sonuç raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiştik. Yüzde 30 ülke tütünü kullanmasını hep hayal ediyorduk. Bu hayalimiz gerçekleşti. Ülke üreticimize hayırlı olsun. Artık ithalatı azaltma zamanı geldi. Türkiye, hiçbir tarım ürününde ithalatı hak etmiyor. İthalata artık 'dur' demenin zamanı geldi. Bize hayırlı müjdeleri veren, bu yasalarımızı geçiren ve destek veren herkese ülke üreticisi adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da durmayacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl sayın Cumhurbaşkanımız tütün vergisini yüzde 60'lardan yüzde 40'lara indirdi. Hayırlı bir haberi orada da verdik."

Bu hafta tütün kooperatifleriyle ilgili bir düzenlemenin daha Meclis'te kabul edilmesini beklediklerini aktaran Solgun, üreticiler adına son zamanlarda sevindirici gelişmelerin yaşandığını, çok büyük desteklerin verildiğini dile getirdi.

Solgun, "Gecemizi gündüzümüze katarak tütün üreticilerimiz için çalışıyoruz. Bugüne kadar 26 ilimizde tütün ekim izni vardı. Bunu 35'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tütün ekimine yakın olan illerimizi tütün ile buluşturacağız. Hedeflerimiz büyük." dedi.

Yüzde 30 yerli tütün zorunluluğu tütün üreticilerini sevindirdi
Yüzde 30 yerli tütün zorunluluğu tütün üreticilerini sevindirdi
Yüzde 30 yerli tütün zorunluluğu tütün üreticilerini sevindirdi
Yüzde 30 yerli tütün zorunluluğu tütün üreticilerini sevindirdi

Türkiye, Sigara, Tütün, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yüzde 30 yerli tütün zorunluluğu' tütün üreticilerini sevindirdi - Son Dakika

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